Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, äußerte sich zum Kampf um den Goldenen Schuh bei der Weltmeisterschaft 2026 und zum Wettbewerb mit dem Argentinier Lionel Messi.

Der 27-jährige Stürmer erzielte im Achtelfinale gegen Schweden einen Doppelpack. Während Frankreich den Gegner mit 3:0 besiegte, erhöhte Mbappé seine Trefferzahl im Turnier auf sechs und zog damit mit Messi in der Torschützenliste gleich.

«Ich verfolge Messis Spiel nicht»

Einem Zitat von The Touchline zufolge betonte Mbappé, dass er seine gesamte Aufmerksamkeit auf sein eigenes Spiel und die Ergebnisse der französischen Nationalmannschaft richtet.

«Ich verfolge Messis Spiel nicht. Er hat Tore geschossen, er wird Tore schießen und er wird das weiterhin tun. Das habe ich schon früher gesagt. Um mit ihm zu konkurrieren, muss ich mich selbst noch besser präsentieren», sagte Mbappé.

Aus den Worten des französischen Fußballers geht hervor, dass er Messis Fähigkeiten sehr hoch einschätzt. Gleichzeitig strebt Mbappé danach, in jedem Spiel seine Aufgabe zu erfüllen, anstatt die Ergebnisse seines Gegners im Kampf um die Tor සම්me zu zählen.

Doppelpack gegen Schweden sicherte den Sieg

Frankreich erzielte im Achtelfinale drei ungeantwortete Tore gegen Schweden. Mbappé traf in der 45. und 74. Minute, während Bradley Barcola das weitere Tor erzielte.

Mbappé ist es bei dieser WM zum dritten Mal gelungen, zwei Tore in einem Spiel zu erzielen. Sein zweites Tor gegen Schweden war sein sechstes Treffer bei der WM 2026. Damit ist der französische Stürmer mit Messi gleichgezogen.

Zudem erreichte Mbappés Gesamtzahl an Toren bei Weltmeisterschaften 18. Mit 10 Treffern in den K.-o.-Runden stellte er ein Rekordergebnis in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf.

Die Situation im Torschützenwettbewerb könnte sich ändern

Mbappé und Messi stehen derzeit mit jeweils sechs Toren an der Spitze der Torschützenliste der WM 2026. Der argentinische Fußballer hat jedoch sein erstes Spiel in der K.-o.-Phase noch nicht bestritten.

Argentinien trifft im Achtelfinale auf die Nationalmannschaft von Kap Verde. Das Spiel findet am 3. Juli in Miami statt und beginnt nach Taschkent-Zeit am 4. Juli um 03:00 Uhr.

Sollte Messi in dieser Partie treffen, könnte er erneut zum alleinigen Führenden im Torschützenwettbewerb aufsteigen. Mbappé hätte dann im nächsten Spiel die Chance, darauf zu reagieren.

Frankreich misst sich mit Paraguay

Die Schützlinge von Didier Deschamps treffen im Achtelfinale auf die Nationalmannschaft von Paraguay. Der Vertreter aus Südamerika spielte im Achtelfinale 1:1 gegen Deutschland und gewann im Elfmeterschießen.

Die Begegnung zwischen Frankreich und Paraguay findet am 4. Juli in Philadelphia statt. Der Sieger spielt im Viertelfinale gegen den Gewinner der Paarung Kanada — Marokko.

Eine der Haupthoffnungen Frankreichs für die nächste Runde wird wieder Kylian Mbappé sein. Der Stürmer führt derzeit nicht nur sein Team an, sondern liefert sich auch einen hitzigen und kompromisslosen Kampf mit Messi um den Goldenen Schuh.