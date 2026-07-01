Fahrerloser Pionier Wayve zahlt 85 Millionen Dollar an Mitarbeiter

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Fahrerloser Pionier Wayve zahlt 85 Millionen Dollar an Mitarbeiter

Das britische Startup Wayve, das KI-basierte Systeme für autonomes Fahren entwickelt, hat ein Aktienrückkaufprogramm (Tender Offer) in Höhe von 85 Millionen Dollar für seine Mitarbeiter angekündigt. Dieser Schritt ermöglicht es den Mitarbeitern, einen Teil ihrer Anteile in Bargeld umzuwandeln. Wayve wird derzeit mit 8,5 Milliarden Dollar bewertet, was es zu einem der wertvollsten AI-Startups in Europa macht. Dies berichtete Techcrunch.com Bericht heißt es.

Diese Finanzoperation wird von bestehenden und neuen Investoren des Unternehmens unterstützt. Laut TechCrunch ist das Ansehen des Unternehmens nach einer Series-D-Finanzierungsrunde über 1,2 Milliarden Dollar im Februar weiter gestiegen. In dieser Runde investierten Tech-Giganten wie Microsoft, NVIDIA und Uber massiv in das Wayve-Projekt. Dies ist das zweite große Liquiditätsereignis in der Geschichte des Unternehmens, nachdem das erste im Mai 2024 stattfand.

Strategie zur Talentbindung

Die von Wayve angewandte Methode ist Teil eines wachsenden Trends unter modernen AI-Startups. Um zu verhindern, dass Mitarbeiter zu Wettbewerbern wechseln oder eigene Projekte starten, bieten Unternehmen ihnen die Möglichkeit, Gewinne zu realisieren, ohne jahrelang auf einen Börsengang (IPO) warten zu müssen. Dies stellt insbesondere für hochqualifizierte Ingenieure eine starke Motivation dar.

In den letzten Monaten haben auch andere bekannte AI-Startups wie ElevenLabs, Decagon und Linear ähnliche Tender-Angebote für ihre Mitarbeiter durchgeführt. Investoren sind bereit, Anteile an Unternehmen mit solch hohen Wachstumsraten zu kaufen, da sie glauben, dass der Wert dieser Unternehmen in Zukunft um ein Vielfaches steigen wird.

Einzigartiger technologischer Ansatz

Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern stützt sich das autonome Fahrsystem von Wayve nicht auf hochauflösende (HD) Karten. Die vom Unternehmen entwickelte Software basiert vollständig auf neuronalen Netzen und lernt das Fahren durch Erfahrung, genau wie ein Mensch. Ein solches "Universal Driver"-Modell kann theoretisch in jedem Land, unter allen Wetterbedingungen und in verschiedenen Automodellen ohne zusätzliche Konfiguration funktionieren.

Die Zukunftspläne des Unternehmens sind ebenfalls ambitioniert. Bis Ende dieses Jahres plant Wayve, in Zusammenarbeit mit Uber Robotaxi-Dienste zu testen. Zudem wurde eine Vereinbarung getroffen, dieses AI-System ab 2027 in die nächste Fahrzeuggeneration von Nissan zu integrieren. Die Mitarbeiterzahl des Unternehmens hat mittlerweile 1.200 überschritten, was einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

WayveKünstliche IntelligenzAutonome FahrzeugeMicrosoftNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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