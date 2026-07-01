Vinton Cerf, einer der Begründer der modernen Internettechnologien und weltweit als „Vater des Internets“ bekannt, beendet seine langjährige Karriere in der Technologiewelt. Der 83-jährige Wissenschaftler wird ab nächster Woche offiziell von seinen Positionen als Vizepräsident und „Chief Internet Evangelist“ bei Google zurücktreten. Dies wurde auf der vom Laude-Institut organisierten Open Frontier-Konferenz bekannt gegeben. Techcrunch.com berichtet darüber.

Während der Veranstaltung sprach Dave Patterson, Professor an der UC Berkeley und Begründer der RISC-Prozessorarchitektur, und würdigte insbesondere Vinton Cerfs 20-jährige produktive Tätigkeit bei Google. Patterson betonte, dass Cerfs Beitrag zur Technologiewelt unvergleichlich sei und sein Ruhestand das Ende einer Ära markiere. Bisher haben Google-Vertreter keine weiteren Kommentare zu dieser Information abgegeben.

Vinton Cerf und sein Kollege Robert Kahn sind die Architekten, die die TCP/IP-Protokolle entwickelten, die die Grundlage des heutigen globalen Netzwerks bilden. Dieses in den 1970er Jahren geschaffene Regelwerk ermöglichte es verschiedenen Computernetzwerken, miteinander zu kommunizieren. Für diese enormen Verdienste erhielt Cerf zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter den Turing Award und die höchste zivile Auszeichnung der USA — die Presidential Medal of Freedom.

Vermächtnis in der Technologiewelt

Seit 2005 Teil des Google-Teams, befasste sich Cerf nicht nur mit technischen Lösungen, sondern auch mit der weltweiten Popularisierung des Internets und der Sicherstellung seiner Offenheit. Während seiner Laufbahn entwickelte sich das Internet von einem kleinen wissenschaftlichen Projekt zu einem integralen Bestandteil des menschlichen Lebens. Auch die rasante Entwicklung der digitalen Wirtschaft und des IT-Sektors in Usbekistan basiert heute auf den offenen Protokollen, die Cerf begründet hat.

Während der Konferenz äußerte Cerf auch seine Überlegungen zur Zukunft der künstlichen Intelligenz (AI). Seiner Meinung nach widerspricht die derzeitige Konzentration von AI-Modellen in den Händen einiger weniger großer Labore der ursprünglichen dezentralen Natur des Internets. Der Experte prognostizierte jedoch, dass die Entstehung autonomer AI-Agenten in Zukunft die Unternehmen dazu zwingen wird, zu offenen und standardisierten Protokollen zurückzukehren.

„Die Interaktion mehrerer Agenten aus verschiedenen Quellen wird eine Forderung nach Interoperabilität und Standardisierung hervorrufen“, betonte Vinton Cerf. Er glaubt, dass die Unternehmen, die diese Standards zuerst definieren, in der zukünftigen „Agenten-Ökonomie“ einen großen Einfluss haben werden.

Obwohl Vinton Cerfs Ruhestand ein großer Verlust für die Technologiewelt ist, werden die von ihm hinterlassenen Prinzipien eines offenen und globalen Netzwerks weiterhin als Leitstern für eine neue Generation von Entwicklern und Ingenieuren dienen. Zu seinen Errungenschaften gehören: