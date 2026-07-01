USA hebt Exportbeschränkungen für die leistungsstärksten AI-Modelle von Anthropic auf

Die US-Regierung hat die strengen Exportbeschränkungen für die fortschrittlichsten Modelle von Anthropic, einem der führenden KI-Labore, namens Mythos und Fable, aufgehoben. Diese Entscheidung beseitigt die Lizenzanforderungen, die der internationalen Verbreitung dieser Technologien im Wege standen, und stellt globalen Nutzern den Zugang zu diesen neuronalen Netzen wieder her. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Zur Erinnerung: Am 12. Juni dieses Jahres hatte die US-Regierung diese Produkte in die Liste der exportbeschränkten Technologien aufgenommen. Gemäß dieser Regelung war die Bereitstellung der Modelle für ausländische Staatsbürger ohne Sondergenehmigung untersagt. Solche Einschränkungen verursachten erhebliche Schwierigkeiten für Anthropic, sodass das Unternehmen gezwungen war, den offenen Zugang zu seinen Modellen vollständig einzustellen. Seit dem 1. Juli sind diese Beschränkungen offiziell aufgehoben.

Sicherheit und Regierungsabkommen

Laut US-Handelsminister Howard Lutnick hat sich Anthropic verpflichtet, Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit den Modellen proaktiv zu identifizieren und zu beheben. Zudem stimmte das Unternehmen zu, eng mit der Regierung bei Standards und Protokollen für Mythos, Fable und zukünftige Entwicklungen zusammenzuarbeiten und die Behörden über jegliche schädliche Aktivitäten zu informieren.

Cybersicherheitsexperten standen den ursprünglichen Verboten skeptisch gegenüber. Ihrer Meinung nach könnten die Beschränkungen eher als Instrument politischen Drucks als als Sicherheitsmaßnahme eingesetzt worden sein. Einige Analysten werteten dies als Reaktion auf die Kritik der Anthropic-Führung an der Regierungspolitik. Das Unternehmen betonte jedoch, dass es die meisten dieser Sicherheitsmaßnahmen bereits vor der Einführung der Beschränkungen freiwillig angewendet hatte.

Globaler Wettbewerb und Marktanforderungen

Es wird berichtet, dass die Lockerung der Exportbeschränkungen auch durch die Erfolge von KI-Unternehmen in der asiatischen Region bedingt war. Insbesondere die Tatsache, dass Modelle wie Fugu und Tulonfeng in ihren Fähigkeiten fast das Niveau von Mythos erreicht haben, veranlasste die US-Regierung zu handeln, um den technologischen Vorsprung nicht zu verlieren.

Derzeit werden nicht nur die Modelle von Anthropic, sondern auch die neuesten Modelle anderer Giganten wie OpenAI eher einer vom Weißen Haus genehmigten Gruppe spezieller Organisationen zur Verfügung gestellt als der breiten Öffentlichkeit. Dies zeigt, dass die allgemeinen Regulierungsprozesse in diesem Bereich immer noch komplex und volatil sind.

Zu den Fähigkeiten der Anthropic-Modelle:

Mythos — gilt als das leistungsstärkste Modell zur Identifizierung und Analyse von Software-Schwachstellen;

— gilt als das leistungsstärkste Modell zur Identifizierung und Analyse von Software-Schwachstellen; Fable — eine Version für die öffentliche Nutzung, ausgestattet mit zusätzlichen Sicherheitsbarrieren;

— eine Version für die öffentliche Nutzung, ausgestattet mit zusätzlichen Sicherheitsbarrieren; Beide Modelle weisen eine hohe Effizienz bei der Textanalyse und der Lösung komplexer Probleme auf.

Branchenvertreter sind besorgt über die Unklarheiten in der KI-Politik der US-Administration. Das im Juni erlassene Dekret zur Überprüfung von Modellen vor deren Veröffentlichung wurde von vielen Analysten, darunter OpenAI-Vertreter Dean W. Ball, kritisiert. Dennoch wird erwartet, dass die Freigabe der Anthropic-Modelle die Position amerikanischer Technologien auf dem Weltmarkt stärken wird.