Christian Pulisic lobt Zlatan Ibrahimovics Fähigkeiten als TV-Experte

Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic steht auch nach seinem Karriereende weiterhin im Rampenlicht der Sportwelt. Der ehemalige Stürmer, der derzeit als Kommentator und Experte für die Weltmeisterschaft beim US-Sender FOX tätig ist, sorgt mit seinen scharfen Meinungen und seiner einzigartigen Persönlichkeit für virale Videos in den sozialen Medien. Sein AC Milan-Teamkollege Christian Pulisic lobte diese neue Rolle. Dies berichtete Goal.com Meldung .

Im Gespräch mit Journalisten während der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina erklärte der Star der US-Nationalmannschaft Christian Pulisic, dass er Ibrahimovics Fernsehauftritte mit Genuss verfolgt. Zur Information: Zlatan ist derzeit als Berater beim AC Milan tätig und steht in regelmäßigem Kontakt mit Pulisic.

„Ich denke, er ist eine sehr interessante Person. Ich habe die Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten, und kenne seine Persönlichkeit gut. Zlatan macht einen hervorragenden Job, und es ist sehr unterhaltsam, seine Analysen zu hören“, betonte der amerikanische Fußballer.

Konflikt zwischen Ibrahimovic und Ronald Koeman

In seinen Sendungen fällt Ibrahimovic nicht nur durch seine Witze, sondern auch durch seine gnadenlose Kritik auf. Insbesondere kritisierte er nach der Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft gegen Marokko den Cheftrainer Ronald Koeman scharf. Aus Zlatans Sicht hatte die Mannschaft ihre Angriffstraditionen aufgegeben.

„Für diese Niederlage ist allein Koeman verantwortlich. Ich habe diese niederländische Mannschaft nicht wiedererkannt. Das Team hat seine Identität verloren. Uns wurde immer beigebracht anzugreifen, aber heute hat Koeman gespielt, um nicht zu verlieren, genau wie italienische Trainer. Selbst wenn man eine Niederlage einsteckt, sollte man in seinem eigenen Stil verlieren“, sagte Ibrahimovic.

Bemerkenswert ist, dass Ronald Koeman kurz nach dieser Kritik von seinem Amt zurücktrat. Dies bewies einmal mehr, wie viel Gewicht Ibrahimovics Worte als Experte haben.

Darüber hinaus wecken die Wortgefechte des ehemaligen schwedischen Fußballers mit seinem Studio-Kollegen, dem ehemaligen US-Nationalverteidiger Alexi Lalas, großes Interesse bei den Fans. Zlatan hat es geschafft, das amerikanische Fernsehpublikum mit seinem „arroganten“, aber aufrichtigen Stil zu gewinnen.

Laut Pulisic war Ibrahimovics Offenheit und Kompromisslosigkeit ein Element, das in der Fußballwelt gefehlt habe. Der AC Milan-Spieler verbarg nicht seine Freude über den Erfolg seines Beraters.