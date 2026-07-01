Koeman verlässt Niederlande nach Niederlage gegen Marokko

Der Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft, Ronald Koeman, hat seinen Rücktritt offiziell bekannt gegeben. Der 63-jährige Spezialist traf diese Entscheidung nach einer erfolglosen Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.

Die 'Oranje' trafen im Achtelfinale auf Marokko. Nachdem das Spiel nach der Verlängerung 1:1 endete, setzten sich die Afrikaner im Elfmeterschießen durch und schieden die Niederlande aus dem Turnier aus.

Koeman übernahm die volle Verantwortung

In einer Erklärung in den sozialen Netzwerken drückte Ronald Koeman sein tiefes Bedauern darüber aus, dass seine Arbeit bei der Nationalmannschaft auf so schmerzhafte Weise endete.

"Es ist sehr schmerzhaft, dass meine Zeit bei der Nationalmannschaft so endet. Wir alle haben von einer Weltmeisterschaft geträumt, bei der wir Geschichte schreiben könnten. Aber das ist nicht passiert", schrieb Koeman.

Der Spezialist gab zu, dass er gehofft hatte, die Niederlande würden im Turnier weiterkommen, das Team die gestellten Aufgaben jedoch nicht erfüllen konnte.

"Niemand ist enttäuschter als ich. Als Cheftrainer übernehme ich die volle Verantwortung", fügte er hinzu.

Taktik des Trainers wurde kritisiert

Die vorsichtige Taktik der Niederlande im Spiel gegen Marokko wurde von der heimischen Presse und den Fans scharf kritisiert. Insbesondere der Einsatz von fünf Verteidigern und die Abgabe der Ballkontrolle sorgten für Diskussionen.

Nach dem Spiel verteidigte Koeman seine taktischen Entscheidungen und sagte, er würde in einer ähnlichen Situation erneut denselben Weg wählen. Einen Tag später entschied er sich jedoch, sein Amt bei der Nationalmannschaft niederzulegen.

Koeman trainierte die Niederlande seit 2023

Ronald Koeman übernahm im Januar 2023 zum zweiten Mal die Leitung der niederländischen Nationalmannschaft. Unter seiner Führung erreichte das Team das Halbfinale der Euro 2024.

Die hohen Ziele für die Weltmeisterschaft 2026 wurden jedoch nicht erreicht. Obwohl die Nationalmannschaft die Gruppenphase überstand, scheiterte sie im ersten Play-off-Spiel an Marokko.

Koeman hatte die Nationalmannschaft bereits von 2018 bis 2020 trainiert. Später arbeitete er bei Barcelona und kehrte nach der Weltmeisterschaft 2022 zur niederländischen Auswahl zurück.

Niederlande sucht nun neuen Trainer

Der niederländische Fußballverband steht nun vor der Aufgabe, einen neuen Cheftrainer zu ernennen. Koemans Rücktritt ist die erste große Veränderung nach dem frühen Aus der Mannschaft bei der WM.

In der lokalen Presse werden bereits einige Spezialisten als potenzielle Kandidaten genannt. Der Verband hat jedoch noch keine offizielle Entscheidung über den neuen Cheftrainer bekannt gegeben.

Ronald Koeman beendete seine zweite Amtszeit bei der niederländischen Nationalmannschaft somit mit großen Hoffnungen, aber einer schmerzhaften Niederlage.