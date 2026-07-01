Xiaomi präsentiert rekordbrechendes Redmi K90 Ultra: 8550 mAh Akku und aktive Kühlung

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Xiaomi präsentiert rekordbrechendes Redmi K90 Ultra: 8550 mAh Akku und aktive Kühlung

Xiaomi hat offiziell sein nächstes Hochleistungs-Flaggschiff vorgestellt — das Redmi K90 Ultra. Dieses Gerät beansprucht aufgrund seiner technischen Daten sowie seines Preis-Leistungs-Verhältnisses einen Platz unter den leistungsstärksten Gaming-Smartphones auf dem Markt. Laut ixbt.com ist das neue Modell bereits auf dem chinesischen Markt erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Hauptvorteil des Smartphones liegt in seiner Hardware. Das Gerät ist mit dem neuesten Snapdragon 8 Elite Prozessor von Qualcomm und einem speziellen D2 Grafikchip ausgestattet. Besonders interessant ist, dass die Hersteller zur Vermeidung von Überhitzung nicht nur eine große Dampfkammer, sondern auch ein aktives Kühlsystem — einen eingebauten Lüfter — integriert haben. Dies ermöglicht eine stabile Bildrate selbst in den anspruchsvollsten Spielen.

Display und Schutzsystem

Das Redmi K90 Ultra ist mit einem 6,83-Zoll-OLED-Display ausgestattet, das mit einer 1,5K-Auflösung arbeitet. Der Bildschirm bietet eine Aktualisierungsrate von 165 Hz und eine maximale Helligkeit von 3500 nits, was eine klare Sicht auch bei Sonnenschein ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus einem Aluminiumrahmen und entspricht den Schutzstandards IP66, IP68 und IP69 gegen Wasser und Staub.

Auch beim Speicher hat Xiaomi auf modernste Technologien gesetzt: Das Gerät ist mit LPDDR5X Ultra RAM und UFS 4.1 Speichermodulen ausgestattet. Dies garantiert schnelle Ladezeiten für Spiele und einen reibungslosen Systembetrieb. Nutzer können zwischen den Gehäusefarben Schwarz, Silber und Blau wählen.

Energiekapazität und besondere Funktionen

Ein weiterer Rekord des Smartphones ist der Akku mit einer Kapazität von 8550 mAh. Diese gewaltige Energiereserve wird durch eine 100 W Schnellladetechnologie unterstützt. Zudem können andere Gadgets über eine 22,5 W kabelgebundene Reverse-Charging-Funktion geladen werden. Für Gaming-Enthusiasten gibt es einen speziellen Modus: Der Strom kann unter Umgehung des Akkus direkt an das Mainboard geleitet werden, was die Lebensdauer der Batterie verlängert.

Auch andere Merkmale des Geräts sind bemerkenswert:

  • 50 Megapixel Hauptkamera;
  • Bose Stereo-Lautsprecher;
  • Ultraschall-Fingerabdruckscanner;
  • Starker Vibrationsmotor;
  • Möglichkeit zur separaten Einstellung der Empfindlichkeit für verschiedene Bildschirmbereiche.
Derzeit wird die Basiskonfiguration des Redmi K90 Ultra auf etwa 410 US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass dieses Modell in den kommenden Monaten über offizielle oder inoffizielle Lieferanten auf den Markt in Usbekistan kommt. Mit seinen technischen Eigenschaften wird es sicherlich eine ernsthafte Konkurrenz für viele teure Flaggschiffe auf dem Markt darstellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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