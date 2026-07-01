Große Chance für australische Startups: TechCrunch Startup Battlefield kehrt zurück

TechCrunch Startup Battlefield, eines der renommiertesten Ereignisse in der globalen Technologiewelt, kehrt nach Australien zurück. Diese prestigeträchtige Plattform bietet jungen und vielversprechenden Projekten eine einzigartige Gelegenheit, sich weltweit bekannt zu machen und große Investitionen anzuziehen. Den Organisatoren zufolge bleiben nur noch wenige Tage bis zum Ende der Bewerbungsfrist – Bewerbungen werden bis zum 6. Juli entgegengenommen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch hat dieser Wettbewerb die Kraft, das Leben von Startups komplett zu verändern. Beispielsweise gelang es zwei unbekannten Startups, die am letzten Battlefield-Wettbewerb 2017 in Sydney teilnahmen, später insgesamt mehr als 85 Millionen Dollar an Investitionen zu gewinnen. Solche Ergebnisse zeigen das hohe Ansehen der Veranstaltung.

Erfolgreiche Projekte und große Investitionen

Als Beispiel kann das Projekt HealthMatch genannt werden, das in jenem Jahr den Sieg errang. Diese von dem Medizinstudenten Manuri Gunawardena gegründete Plattform nutzt Machine Learning, um Patienten mit klinischen Studien zu vernetzen. Nach dem Sieg sammelte das Startup 25 Millionen Dollar an Kapital ein, drang in den US-Markt vor und bedient heute weltweit mehr als 1 Million Patienten.

Auch das auf dem zweiten Platz belegte Projekt FluroSat erzielte große Erfolge. Nach der Teilnahme am Wettbewerb zog das Startup Investitionen von Microsoft an und wurde später Teil von Regrow Agriculture. Derzeit hat das Unternehmen mehr als 60 Millionen Dollar eingesammelt, wobei Giganten wie Microsoft, Airtree und Cargill zu seinen Partnern gehören.

Was erwartet die Teilnehmer?

Bei der Veranstaltung, die am 19. August dieses Jahres in Zusammenarbeit mit Stripe stattfindet, werden die 8 besten ausgewählten Startups ihre Projekte präsentieren. Die Jury besteht aus renommierten Investoren, Vertretern internationaler Medien und Technologieexperten. Für die Teilnehmer sind folgende Preise vorgesehen:

Startups unter den Top 3 erhalten Provisionsvorteile von bis zu 15.000 Dollar für Zahlungen, die über das Stripe-System abgewickelt werden;

Der Hauptgewinner erhält eine direkte Eintrittskarte in die Startup Battlefield 200-Liste der prestigeträchtigen TechCrunch Disrupt Konferenz, die im Oktober in San Francisco stattfindet;

Das siegreiche Startup erhält die Garantie, sein Projekt auf einer der größten Bühnen der Welt ohne weitere Auswahlverfahren zu präsentieren.

Für usbekische Startup-Gründer sind solche Veranstaltungen ebenfalls von großer Bedeutung, um internationale Erfahrungen zu sammeln und Strategien für den Eintritt in den globalen Markt zu analysieren. Während sich das lokale Ökosystem entwickelt, dienen solche Wettbewerbe auf internationaler Ebene als Wegweiser für junge Unternehmer.

Zur Erinnerung: Bewerbungen für den Startup Battlefield Australia werden bis zum 6. Juli entgegengenommen. Dies ist nicht nur ein finanzieller Gewinn, sondern auch der kürzeste Weg in die globale Technologie-Community und zur Aufmerksamkeit von erstklassigen Investoren.