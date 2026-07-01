Große Chance für australische Startups: TechCrunch Startup Battlefield kehrt zurück

·4·Technologie
Große Chance für australische Startups: TechCrunch Startup Battlefield kehrt zurück

TechCrunch Startup Battlefield, eines der renommiertesten Ereignisse in der globalen Technologiewelt, kehrt nach Australien zurück. Diese prestigeträchtige Plattform bietet jungen und vielversprechenden Projekten eine einzigartige Gelegenheit, sich weltweit bekannt zu machen und große Investitionen anzuziehen. Den Organisatoren zufolge bleiben nur noch wenige Tage bis zum Ende der Bewerbungsfrist – Bewerbungen werden bis zum 6. Juli entgegengenommen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch hat dieser Wettbewerb die Kraft, das Leben von Startups komplett zu verändern. Beispielsweise gelang es zwei unbekannten Startups, die am letzten Battlefield-Wettbewerb 2017 in Sydney teilnahmen, später insgesamt mehr als 85 Millionen Dollar an Investitionen zu gewinnen. Solche Ergebnisse zeigen das hohe Ansehen der Veranstaltung.

Erfolgreiche Projekte und große Investitionen

Als Beispiel kann das Projekt HealthMatch genannt werden, das in jenem Jahr den Sieg errang. Diese von dem Medizinstudenten Manuri Gunawardena gegründete Plattform nutzt Machine Learning, um Patienten mit klinischen Studien zu vernetzen. Nach dem Sieg sammelte das Startup 25 Millionen Dollar an Kapital ein, drang in den US-Markt vor und bedient heute weltweit mehr als 1 Million Patienten.

Auch das auf dem zweiten Platz belegte Projekt FluroSat erzielte große Erfolge. Nach der Teilnahme am Wettbewerb zog das Startup Investitionen von Microsoft an und wurde später Teil von Regrow Agriculture. Derzeit hat das Unternehmen mehr als 60 Millionen Dollar eingesammelt, wobei Giganten wie Microsoft, Airtree und Cargill zu seinen Partnern gehören.

Was erwartet die Teilnehmer?

Bei der Veranstaltung, die am 19. August dieses Jahres in Zusammenarbeit mit Stripe stattfindet, werden die 8 besten ausgewählten Startups ihre Projekte präsentieren. Die Jury besteht aus renommierten Investoren, Vertretern internationaler Medien und Technologieexperten. Für die Teilnehmer sind folgende Preise vorgesehen:

  • Startups unter den Top 3 erhalten Provisionsvorteile von bis zu 15.000 Dollar für Zahlungen, die über das Stripe-System abgewickelt werden;
  • Der Hauptgewinner erhält eine direkte Eintrittskarte in die Startup Battlefield 200-Liste der prestigeträchtigen TechCrunch Disrupt Konferenz, die im Oktober in San Francisco stattfindet;
  • Das siegreiche Startup erhält die Garantie, sein Projekt auf einer der größten Bühnen der Welt ohne weitere Auswahlverfahren zu präsentieren.
Für usbekische Startup-Gründer sind solche Veranstaltungen ebenfalls von großer Bedeutung, um internationale Erfahrungen zu sammeln und Strategien für den Eintritt in den globalen Markt zu analysieren. Während sich das lokale Ökosystem entwickelt, dienen solche Wettbewerbe auf internationaler Ebene als Wegweiser für junge Unternehmer.

Zur Erinnerung: Bewerbungen für den Startup Battlefield Australia werden bis zum 6. Juli entgegengenommen. Dies ist nicht nur ein finanzieller Gewinn, sondern auch der kürzeste Weg in die globale Technologie-Community und zur Aufmerksamkeit von erstklassigen Investoren.

TechCrunchStartupInvestitionStripeTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

AMD bereitet Preiserhöhungen für Grafikkarten vor: Marktänderungen für Juli erwartetAMD bereitet Preiserhöhungen für Grafikkarten vor: Marktänderungen für Juli erwartetHeute, 04:21Deutsche Marke Punkt. stellt sicheres MC03-Smartphone mit AphyOS vorDeutsche Marke Punkt. stellt sicheres MC03-Smartphone mit AphyOS vorHeute, 03:24Acebeam stellt 21700-Akku mit Rekapkapazität von 6400 mAh vorAcebeam stellt 21700-Akku mit Rekapkapazität von 6400 mAh vorHeute, 02:55OpenClaw KI-Agent auf Android- und iOS-Plattformen gestartetOpenClaw KI-Agent auf Android- und iOS-Plattformen gestartetHeute, 02:52Titan nach dem Mars: Die Menschheit plant die Eroberung des SaturnmondesTitan nach dem Mars: Die Menschheit plant die Eroberung des SaturnmondesHeute, 02:21DeepMind-Team, das Menschen beim Poker schlug, verwaltet nun Milliarden an der BörseDeepMind-Team, das Menschen beim Poker schlug, verwaltet nun Milliarden an der BörseHeute, 01:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar