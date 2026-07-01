AMD bereitet Preiserhöhungen für Grafikkarten vor: Marktänderungen für Juli erwartet

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AMD bereitet Preiserhöhungen für Grafikkarten vor: Marktänderungen für Juli erwartet

AMD, einer der führenden Hersteller von Grafikprozessoren auf dem Computertechnologiemarkt, plant in naher Zukunft eine Überprüfung seiner Produktpreise. Laut Insidern und Branchenexperten im Board Channels Forum hat das Unternehmen seine Partner über Preissteigerungen für GPU- und Speicherbaustein-Bundles informiert. Diese Änderung könnte in den kommenden Monaten direkte Auswirkungen auf die Preise der Grafikkarten im Einzelhandel haben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, hat AMD große Grafikkartenhersteller darüber informiert, dass die Preise um etwa 10 Prozent steigen werden. Es ist anzumerken, dass Giganten wie AMD und NVIDIA keine fertigen Grafikkarten verkaufen, sondern Herstellern (z. B. ASUS oder Sapphire) spezielle Bundles aus Grafikchips und Speicherchips liefern. Genau die Preissteigerung dieser Komponenten bestimmt die Kosten des Endprodukts.

Wen betrifft die Preiserhöhung?

Derzeit hat AMD mindestens vier große Partner über die neue Preispolitik informiert. Dazu gehören folgende Marken:

  • Sapphire
  • Asus
  • Vastarmor
  • XFX
Diese Unternehmen sind auch auf dem Markt in Usbekistan weit verbreitet und gelten als Hauptlieferanten von Grafikkarten der Radeon-Serie. Die Preiserhöhungen werden voraussichtlich ab Juli beginnen. Frühere Gerüchte besagten, dass die Preise sogar um bis zu 15 Prozent steigen könnten, doch derzeit ist ein Anstieg von 10 Prozent das wahrscheinlichste Szenario.

Da die Teilnehmer des Board Channels Forums in der Regel aus Mitarbeitern großer Fabriken und Systemintegratoren bestehen, bestätigen sich die Informationen aus dieser Quelle oft. Es ist zu verstehen, dass es eine gewisse Zeitspanne zwischen der Preiserhöhung für die Hersteller und der Preisänderung in den Geschäften geben wird. Es ist jedoch fast sicher, dass die aktuellen Preise nicht lange Bestand haben werden.

Marktsituation und Folgen für die Verbraucher

Für Nutzer in Usbekistan bedeutet diese Nachricht steigende Kosten beim Zusammenbau von Computern für grafikintensive Aufgaben — Videoschnitt, 3D-Design und moderne Spiele. Wenn Sie planen, in den kommenden Monaten eine Radeon-Grafikkarte zu kaufen, könnte es wirtschaftlich vorteilhafter sein, dies bis Juli zu tun.

Bisher wurden keine genauen Gründe für die Preiserhöhung genannt, Experten führen dies jedoch auf Logistikkosten und die globale Inflation in der Halbleiterproduktion zurück. Es ist derzeit unbekannt, ob NVIDIA einen ähnlichen Schritt unternehmen wird, aber normalerweise beeinflusst eine Preiserhöhung eines großen Marktteilnehmers auch die Strategien der Wettbewerber.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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