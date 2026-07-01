Eldor Shomurodov entschuldigt sich bei Fans in Taschkent (Video)

Eine Gruppe von Spielern der usbekischen Nationalmannschaft ist nach ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 nach Taschkent zurückgekehrt. In der Hauptstadt wurden sie von Angehörigen, Funktionären und zahlreichen Fans herzlich empfangen.

Bei der Empfangszeremonie sprach Nationalkapitän Eldor Shomurodov vor den Anwesenden und betonte, dass die Spieler bei der WM alles gegeben hätten. Zudem entschuldigte er sich bei den Fans für die enttäuschenden Ergebnisse.

Spieler kehrten über Istanbul nach Taschkent zurück

Die Mitglieder der Nationalmannschaft erreichten das Land mit einem Flug von Istanbul nach Taschkent.

Unter den zurückgekehrten Spielern waren:

Abduvohid Ne’matov;

Avazbek O‘lmasaliyev;

Rustam Ashurmatov;

Odil Hamrobekov;

Aziz G‘aniyev;

Jasur Jaloliddinov;

Doston Hamdamov;

Azizbek Amonov;

und Eldor Shomurodov.

Bei der nach der Ankunft am Flughafen organisierten Empfangszeremonie wurden die Spieler von Familienmitgliedern, Fans und Vertretern des usbekischen Fußballs begrüßt.

Shomurodov wandte sich vom Podium aus an die Fans

Im Video ist zu sehen, wie Eldor Shomurodov bei einer Open-Air-Veranstaltung auf einem speziellen Podium steht und sich an die Versammelten wendet.

Der Nationalkapitän bewertete den Einsatz der Spieler bei der Weltmeisterschaft und sagte, dass jedes Teammitglied auf dem Platz seine ganze Kraft aufgewendet habe.

«Ich kann sagen, dass alle Spieler bei der Weltmeisterschaft alles gegeben haben. Trotz der schlechten Ergebnisse glaube ich, dass der usbekische Fußball und ganz Usbekistan daraus gewonnen haben», sagte Shomurodov.

«Fußball hat ganz Usbekistan vereint»

Shomurodov betonte, dass die Teilnahme der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft Millionen von Menschen im Land um ein gemeinsames Ziel vereinen konnte.

Der Kapitän merkte an, dass die WM trotz der nicht erwarteten Ergebnisse eine große Erfahrung und ein wichtiger Schritt für den usbekischen Fußball war.

«Durch den Fußball konnten wir so viele Menschen vereinen. Ich glaube, das allein ist es wert, stolz darauf zu sein. Ich entschuldige mich bei allen für die schlechten Ergebnisse», sagte der Spieler.

Fans empfingen die Spieler herzlich

An der Empfangszeremonie nahmen Fußballfans verschiedener Altersgruppen teil. Einige filmten die Spieler mit ihren Telefonen, während andere sich auf dem Veranstaltungsgelände versammelten, um die Nationalspieler aus der Nähe zu sehen.

Obwohl die Ergebnisse der WM in der Öffentlichkeit zu verschiedenen Diskussionen führten, wurden die zurückgekehrten Spieler in einer herzlichen Atmosphäre empfangen.

Nach der historischen WM beginnt eine neue Phase

Die Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 nimmt einen besonderen Platz in der Fußballgeschichte des Landes ein. Auch wenn die Mannschaft die erwarteten Ergebnisse nicht erreichte, wird die Erfahrung beim größten Fußballturnier der Welt eine wichtige Lehre für zukünftige Turniere sein.

Nun erwarten die Spieler eine kurze Pause und die Vorbereitung auf die neue Saison mit ihren Vereinen. Die Nationalmannschaft steht vor der Aufgabe, die Fehler der WM zu analysieren und einen noch stärkeren Kader für kommende Wettbewerbe aufzubauen.