Xiaomi ändert die Marktregeln: Erstes NAS-Gerät des Unternehmens stellt Rekord auf

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Xiaomi ändert die Marktregeln: Erstes NAS-Gerät des Unternehmens stellt Rekord auf

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat mit seinem ersten Network Attached Storage (NAS) für echtes Aufsehen auf dem Datenspeichermarkt gesorgt. Das vom Unternehmen vorgestellte neue Produkt überrascht nicht nur normale Nutzer, sondern auch Branchenexperten durch seinen Preis und seine technischen Möglichkeiten. Laut Ixbt.com lagen die Verkaufszahlen um ein Vielfaches höher als erwartet. Dies berichtet Ixbt.com Bericht berichtet.

Der überraschendste Aspekt des neuen NAS-Geräts liegt in seiner Preispolitik. Die Version mit 4 TB Speicher wird auf dem Markt für 2299 Yuan (ca. 338 Dollar) angeboten. Dieses Set enthält zwei Western Digital Red Plus Festplatten (HDD) mit einer Kapazität von jeweils 2 TB. Interessanterweise kann der Gesamtwert dieser Festplatten im Einzelhandel höher sein als der Preis des Geräts selbst.

Preiskrieg: Das Gerät ist für den Nutzer praktisch kostenlos

Berechnungen von Analysten zufolge liegt der aktuelle Marktpreis einer einzelnen 2 TB Western Digital Red Plus Festplatte bei etwa 1159 Yuan. Somit kosten zwei Festplatten allein über 2300 Yuan. Das bedeutet, dass Xiaomi-Kunden das gesamte NAS-System inklusive CPU, Gehäuse und Software praktisch kostenlos zum Preis der Festplatten erhalten.

Die Situation ist bei den High-End-Modellen mit 8 TB und 16 TB noch interessanter. Auch in diesen Versionen sind professionelle Festplatten der Western Digital Red-Serie verbaut, deren Einzelkauf deutlich teurer wäre als der Preis des gesamten Systems. Diese aggressive Marketingstrategie hat es der Marke Xiaomi ermöglicht, schnell in ein neues Segment einzusteigen.

Beispiellose Nachfrage und Zukunftspläne

Die Reaktion der Verbraucher auf dieses lukrative Angebot ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem das Crowdfunding auf der Xiaomi Mall-Plattform startete, wurden in nur 3 Minuten 7 Millionen Yuan (1 Million Dollar) gesammelt. Einige Stunden später stieg dieser Wert auf über 13 Millionen Yuan. Diese Zahlen zeigen, wie hoch die Nachfrage nach persönlichen Cloud-Speichersystemen ist.

In Anbetracht dessen, dass auch auf dem usbekischen Markt das Interesse an sicherer Datenspeicherung und persönlichen Servern wächst, wird das Xiaomi-Produkt sicherlich auch für lokale Nutzer attraktiv sein. Obwohl das Gerät derzeit hauptsächlich für den heimischen Markt bestimmt ist, könnte die Veröffentlichung einer globalen Version den Wettbewerb weiter verschärfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xiaomi seinem traditionellen Stil treu bleibt und ein High-Tech-Produkt mit minimalem Gewinn anbietet. Dies könnte große Marktteilnehmer wie Synology oder QNAP dazu zwingen, ihre Preispolitik zu überdenken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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