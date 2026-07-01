Gary Neville bezeichnet Frankreich-Offensive als Hauptterror der WM

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Gary Neville bezeichnet Frankreich-Offensive als Hauptterror der WM

Der ehemalige Manchester United-Spieler und bekannte Experte Gary Neville hat die Chancen der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 hoch gelobt.

Nach Meinung des englischen Spezialisten hat der 3:0-Sieg über Schweden erneut gezeigt, dass das Team von Didier Deschamps ein ernsthafter Anwärter auf den Titel ist.

Frankreich ließ Schweden keine Chance

Frankreich trat im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen die schwedische Nationalmannschaft an und sicherte sich einen souveränen Sieg.

Deschamps' Schützlinge kontrollierten während des Spiels die Initiative und erzielten drei antwortlose Tore. Schweden konnte auf die schnellen und technischen Angriffe der Franzosen nicht angemessen reagieren.

Neville beeindruckt von Frankreich-Offensive

Gary Neville, der das Spiel als Experte für den Sender ITV analysierte, bewertete die französische Offensive als eine der gefährlichsten Angriffsreihen der Weltmeisterschaft.

"Frankreich hat einen ernsthaften Schritt in Richtung Titel gemacht. Wir waren Zeugen davon, wie Schweden demontiert wurde. Ihre Offensive wird ein Terror für jede Verteidigung bei der WM sein", sagte Neville.

Der ehemalige Fußballer betonte zudem, dass es schwierig sei, eine Antwort darauf zu finden, wie man die französischen Angreifer stoppen kann.

"Ich weiß nicht, wie man diese Angreifer bändigen und aufhalten kann", fügte er hinzu.

Frankreich einer der Hauptkandidaten für den Titel

Die hohe Geschwindigkeit, das individuelle Können und die große Auswahl an Optionen im Angriff im Kader von Frankreich bereiten den Gegnern große Probleme.

Das Team zeigt Überlegenheit nicht nur beim Tore erzielen, sondern auch beim Schaffen von freien Räumen in der gegnerischen Abwehr und beim Ändern des Spieltempos. Laut Neville machen diese Qualitäten Frankreich zu einem der Hauptanwärter auf den Titel.

Nächster Gegner — Paraguay

Die französische Nationalmannschaft trifft in der nächsten Play-off-Runde auf Paraguay.

Der Vertreter aus Südamerika schaltete Deutschland im Achtelfinale aus dem Turnier aus. In einer Partie, die nach der regulären Spielzeit 1:1 endete, gewann Paraguay im Elfmeterschießen mit 4:3.

Daher erwartet Frankreich in der nächsten Runde ein Gegner, der auf eine organisierte Verteidigung und hohen körperlichen Einsatz setzt. Sollte jedoch die von Neville gelobte Offensive erneut ihre Kraft zeigen, wird die paraguayische Abwehr zweifellos vor einer schweren Prüfung stehen.

Gary NevilleFrankreichManchester UnitedSchwedenParaguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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