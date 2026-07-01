Al-Ahli startet Jagd auf Mohamed Salah: Ägypter als Ersatz für Mahrez

Der saudische Klub Al-Ahli hat ernsthafte Schritte unternommen, um den größten Deal des Sommertransferfensters zu realisieren. Das Team aus Dschidda hat sich die Verpflichtung der Liverpool-Legende Mohamed Salah zum Hauptziel gesetzt. Dieser Schritt wird als nächste Phase der Strategie der Saudi Pro League gewertet, die Elite des Weltfußballs anzuziehen. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Berichten von Sky Switzerland und Goal.com zufolge hat die Führung von Al-Ahli bereits erste Anfragen zu den Transferbedingungen des ägyptischen Stürmers gesendet. Der Verein prüft detailliert die finanziellen und sportlichen Anforderungen, die nötig sind, um Salah zu verpflichten. Obwohl Mohamed Salah in den letzten Jahren mehrfach im Fokus von Klubs aus dem Nahen Osten stand, erscheint das diesmalige Angebot ernsthafter als die vorangegangenen.

Riyad Mahrez' Abgang und das Bedürfnis nach einer neuen Führungspersönlichkeit

Es ist kein Zufall, dass gerade die Option Mohamed Salah gewählt wurde, um die Lücke im Kader von Al-Ahli zu schließen. Einer der Hauptstars des Teams, der Algerier Riyad Mahrez, hat den Verein überraschend verlassen. Die Parteien haben den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig beendet. Informationen zufolge kostete diese Vertragsauflösung Al-Ahli etwa 14,5 Millionen Euro, und Mahrez wurde zum Free Agent.

Nach dem Abgang eines afrikanischen Flügelstürmers plant das Team, einen Spieler zu holen, der nicht weniger, sondern sogar einen höheren Status besitzt. Mohamed Salah gilt aufgrund seines Könnens auf dem Platz sowie seines enormen Ansehens in der gesamten arabischen Welt als idealer Kandidat für den saudischen Klub.

Transferstrategie und Alternativen

Die Führung von Al-Ahli prüft auch andere Kandidaten zur Verstärkung der Offensive. Insbesondere Karim Adeyemi von Borussia Dortmund steht unter Beobachtung des Klubs. Für die Entscheidungsträger des Vereins ist Salah jedoch eine Figur auf einem völlig anderen Level. Der ägyptische Fußballer wird nicht nur als Sportler, sondern als riesiges kommerzielles und kulturelles Projekt für die Liga gesehen.

Während junge Talente wie Karim Adeyemi für die Zukunft nützlich erscheinen, bleibt Mohamed Salah die Priorität in der Hierarchie von Al-Ahli. Dass der 32-jährige Stürmer nach wie vor einer der effektivsten und konstantesten Spieler im europäischen Fußball ist, steigert seinen Transferwert weiter.

Liverpool hat bisher keine offizielle Stellungnahme zum möglichen Abgang seines Kapitäns abgegeben. Doch die finanzielle Macht der saudischen Klubs und der auslaufende Vertrag von Salah halten die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers hoch. Sollte der Deal zustande kommen, wäre dies ein weiterer großer Sieg für die Saudi Pro League.