Manchester City bereitet 110 Millionen Euro für Tonali vor

Manchester City bereitet sich darauf vor, im Sommertransferfenster einen weiteren spektakulären Transfer zu tätigen. Laut der spanischen Zeitung Marca könnten die Citizens mehr als 110 Millionen Euro für den Newcastle-Mittelfeldspieler Sandro Tonali bieten.

Der Manchester-Club hatte kürzlich eine Einigung über 116 Millionen Pfund mit Nottingham Forest für den Transfer von Elliot Anderson erzielt. Nun plant das Team, das Mittelfeld mit einem weiteren teuren Spieler zu verstärken.

Ein Angebot über 110 Millionen Euro für Tonali wird vorbereitet

Laut Marca hat die Führung von Manchester City Sandro Tonali als nächstes Hauptziel der Sommerkampagne festgelegt.

Quellen berichten, dass die Citizens bereit sind, über 110 Millionen Euro für den 26-jährigen Italiener auszugeben. Sollte der Transfer zustande kommen, würde Tonali zu einem der teuersten italienischen Spieler der Geschichte werden.

Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Angebote oder Statements zu Verhandlungen von Manchester City oder Newcastle. Daher ist die Meldung als Information vor den Verhandlungen und nicht als abgeschlossener Transfer zu betrachten.

Andere Clubs kämpfen ebenfalls um Tonali

Manchester City ist nicht der einzige Verein, der Interesse an dem italienischen Mittelfeldspieler zeigt. Es wurde berichtet, dass Tottenham zuvor ein großes Angebot für Tonali abgegeben hat, das Newcastle jedoch ablehnte.

Verschiedenen Quellen zufolge bot der Londoner Club rund 80 Millionen Pfund. Newcastle bewertet den Spieler jedoch mit über 100 Millionen Pfund. Auch Arsenal wird als einer der Clubs genannt, die die Situation beobachten.

Dies deutet darauf hin, dass ein ernsthafter Transferkampf zwischen Englands Top-Clubs um Tonali ausbrechen könnte.

City erneuert das Mittelfeld grundlegend

Manchester City einigte sich mit Nottingham Forest auf 116 Millionen Pfund für den Transfer von Elliot Anderson. Diese Summe wird voraussichtlich eine der größten Einkäufe in der Geschichte des Clubs sein.

Der mögliche Kauf von Tonali nach Anderson bedeutet, dass die Citizens mit einem ernsthaften Umbau ihres Mittelfelds begonnen haben.

Der italienische Spieler kann sowohl als defensiver Mittelfeldspieler als auch als zentraler Spielmacher agieren. Seine Aktivität in Zweikämpfen, seine Passqualität und seine Disziplin im Zentrum könnten sehr gut zum Spielstil von City passen.

Tonalis Vertrag läuft bis 2029

Sandro Tonali wechselte im Sommer 2023 vom AC Milan zu Newcastle. Der englische Club gab die Ablösesumme nicht offiziell bekannt, sie wurde jedoch auf etwa 55–60 Millionen Pfund geschätzt.

Obwohl der ursprüngliche Vertrag des Spielers bis 2028 lief, wurde die Vereinbarung später verlängert. Der aktuelle Vertrag läuft bis zum Sommer 2029, mit der Option auf eine weitere Verlängerung um eine Saison.

Dies verschafft Newcastle eine starke Position in den Verhandlungen. Der Club ist nicht gezwungen, den Spieler zu verkaufen, und wird einen Transfer nur bei einem sehr hohen Angebot in Betracht ziehen.

Transfer noch nicht offiziell bestätigt

Bisher gibt es keine Einigung zwischen den Vereinen über einen Wechsel Tonalis zu Manchester City. Obwohl die Meldung von Marca auch in anderen Quellen auftauchte, wurde kein offizielles Angebot bestätigt.

Zudem könnten das aktive Bemühen von Tottenham und die von Newcastle geforderte Summe den Transferprozess erschweren.

Sollte Manchester City ein Angebot über 110 Millionen Euro abgeben, wird Tonali voraussichtlich im Zentrum eines der größten Kämpfe des Sommertransferfensters stehen.