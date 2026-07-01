EV-Revolution: CATL nimmt über 2.000 Batteriewechselstationen in China in Betrieb

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EV-Revolution: CATL nimmt über 2.000 Batteriewechselstationen in China in Betrieb

CATL, der weltweit größte Batteriehersteller, hat eine neue Ära des Ladens von Elektrofahrzeugen eingeleitet. Das Unternehmen gab bekannt, im Rahmen seines Choco-SEB-Netzwerks einen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben, indem es über 2.000 Batteriewechselstationen in ganz China installierte. Diese Technologie ermöglicht es Fahrern, anstatt lange auf das Laden zu warten, innerhalb weniger Minuten eine voll aufgeladene Batterie zu installieren und die Fahrt fortzusetzen. Laut Ixbt.com Nachrichten berichtet.

laut Angaben von ixbt.com umfasst das Netzwerk zum 30. Juni dieses Jahres 31 Provinzen und 180 Städte in China. Dies bedeutet, dass mehr als 80 % der kleinen und mittleren Städte des Landes mit dieser Infrastruktur ausgestattet sind. Im zweiten Quartal 2026 zeigte das Unternehmen ein aggressives Wachstum und eröffnete durchschnittlich 200 neue Stationen pro Monat.

Infrastrukturausbau und neue Technologien

CATL stärkt seine Position nicht nur in den Städten, sondern auch an den großen Fernstraßen. Der Bau von Stationen schreitet auf strategisch wichtigen Autobahnen wie Guangzhou-Shenzhen schnell voran. Das Unternehmen plant, in Zukunft die wichtigsten nationalen Trassen, die das ganze Land verbinden, vollständig mit diesem System abzudecken.

Das Unternehmen weitet seine Aktivitäten auch über das chinesische Festland hinaus aus. Insbesondere wurden in Hongkong die ersten zwei Batteriewechselstationen in Betrieb genommen. Planmäßig wird die Zahl der Stationen in dieser Region bis 2030 auf 36 ansteigen. Dieser Schritt dient dazu, das Ansehen der Marke CATL auf dem internationalen Markt zu steigern.

Auch technologisch gibt es kontinuierliche Neuerungen. Zur Unterstützung der neuen Infrastruktur hat CATL die austauschbaren Batterien des Typs Chocolate 26 mit einer Spannung von 800 volt eingeführt. Diese Akkumulatoren zeichnen sich durch hohe Effizienz und Eignung für den schnellen Wechsel aus.

Zukünftige Pläne und Ziele

Die Geschäftsführung von CATL hat sich bis Ende 2026 ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Unternehmen strebt an, die Anzahl der betriebenen Stationen auf 3.000 zu erhöhen und die Abdeckung auf mehr als 190 Städte auszuweiten. Solche Projekte lösen praktisch das größte Hindernis bei der Massenadaption von Elektrofahrzeugen — das Problem der langen Ladezeiten.

Die Erfahrung von CATL ist auch für Länder wie Usbekistan, in denen der Markt für Elektrofahrzeuge schnell wächst, von großer Bedeutung. In Zukunft könnte ein System zum schnellen Batteriewechsel für Fahrer im Fernverkehr eine bequemere Lösung sein als das Warten in Warteschlangen an Ladestationen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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