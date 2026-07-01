Lamine Yamal über Julian Alvarez' Wechsel zu Barcelona: Ich würde kommen, wenn ich er wäre

Der junge Star von Barcelona, Lamine Yamal, hat sich zu den Gerüchten über einen möglichen Wechsel des Atletico Madrid-Stürmers Julian Alvarez in die katalanische Hauptstadt geäußert. Das spanische Talent äußerte die Hoffnung, dass dieser Transfer zustande kommt, und betonte, dass der argentinische Spieler im besten Verein der Welt willkommen sei. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In letzter Zeit gibt es Berichte, dass sich das Verhältnis zwischen Julian Alvarez und dem Cheftrainer von Atletico Madrid, Diego Simeone, abgekühlt hat. Laut Goal.com möchte der Weltmeister Madrid verlassen und sich neuen Herausforderungen stellen. In einem Interview mit El Larguero verbarg Lamine Yamal nicht seine Unterstützung für diesen potenziellen Transfer.

"Ich habe bisher nicht viel darüber nachgedacht, aber da er ein großartiger Spieler ist, hoffe ich, dass er kommt. Wenn er kommt, werden wir ihn mit offenen Armen empfangen. Ich denke, er käme zum besten Verein der Welt, mit den besten Fans und der schönsten Stadt. Daher würde ich an seiner Stelle diesem Transfer sofort zustimmen", sagte Yamal.

Neues Projekt in Katalonien und finanzielle Hürden

Die Führung von Barcelona sieht in Julian Alvarez einen würdigen Nachfolger für Robert Lewandowski und einen zukünftigen Anführer der Offensive. Zuvor hatte auch Pedri, ein weiterer Führungsspieler des Teams, den Transfer von Alvarez befürwortet und erklärt, dass immer die stärksten Spieler im Verein spielen sollten. Dieser Deal wird jedoch nicht einfach zu realisieren sein.

Die Katalanen stecken in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten, und es ist klar, dass Atletico Madrid eine hohe Ablösesumme verlangen wird, um den Spieler an einen direkten Konkurrenten zu verkaufen. Dennoch heißt es, dass die Vereinsführung ein großes Angebot für den argentinischen Stürmer vorbereitet.

Seit seinem Wechsel von Manchester City zu Atletico Madrid sucht Julian Alvarez nach einer Mannschaft, die zu seinem Spielstil passt und in der er eine zentrale Figur im Angriff sein kann. Missverständnisse mit Diego Simeone haben seinen Entschluss, Madrid zu verlassen, weiter gefestigt. Wenn Barcelona die finanziellen Fragen klären kann, könnte einer der spektakulärsten Transfers des Sommers in La Liga gerçekleşen.