GMKtec stellt kompakten und erschwinglichen G5S Mini-PC vor

In der Welt der modernen Technologie gewinnt die Harmonie von Kompaktheit und Leistung zunehmend an Bedeutung. GMKtec hat seinen neuen Mini-PC des Modells G5S präsentiert. Dieses Gerät zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer nicht nur durch seine winzigen Abmessungen, sondern auch durch seinen erschwinglichen Preis und technische Möglichkeiten an, die für Büroarbeiten ausreichend sind. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com soll das neue Modell offiziell am 9. Juli in den Verkauf kommen. Das Hauptmerkmal des Geräts ist seine extrem geringe Größe von nur 72 x 72 x 44,5 mm. Das Gewicht beträgt 206 Gramm, was es ermöglicht, es in fast jeder Tasche oder sogar in der Hosentasche mitzuführen.

Technische Daten und Kühlsystem

Als Herzstück des GMKtec G5S Modells wurde der 2021 veröffentlichte Quad-Core Intel Celeron N5095 Jasper Lake Prozessor gewählt. Obwohl dieser Chip nicht zur neuesten Generation gehört, bietet er genügend Leistung für die tägliche Arbeit mit Dokumenten, Surfen im Internet und das Ansehen von Videoinhalten. Das Gerät ist mit 8 GB LPDDR4-2400 RAM ausgestattet.

Trotz der geringen Größe haben die Hersteller das Kühlsystem ernst genommen. Ein lautloses Kühlsystem, bestehend aus einem eingebauten Lüfter und Kupfer-Heatpipes, gewährleistet einen stabilen Betrieb über lange Zeiträume. In Anbetracht dessen, dass solche Lösungen normalerweise in größeren Gehäusen zu finden sind, ist die Arbeit der GMKtec-Ingenieure lobenswert.

Schnittstellen und Preise

In Bezug auf die Anschlüsse bietet der G5S den Benutzern vielfältige Möglichkeiten. Am Gehäuse des Geräts befinden sich folgende Schnittstellen:

3 USB 3.2 Ports;

2 HDMI 2.0 Ports (Möglichkeit zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Monitoren);

RJ45-Netzwerk mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbps;

USB-C Port zur Stromversorgung.

Zur Datenspeicherung verfügt das Gerät über einen SSD-Slot im M.2 2242 Format. Auf dem chinesischen Markt wird die Version dieses Mini-PCs mit 128 GB Speicher auf etwa 170 Dollar geschätzt, während die Version mit 512 GB Kapazität bei etwa 270 Dollar liegt.

Auch auf dem usbekischen Markt steigt die Nachfrage nach solch kompakten Computern. Insbesondere für Lernzentren, Kassenterminals und Home-Offices, bei denen Platzersparnis wichtig ist, können Geräte wie der GMKtec G5S eine der optimalsten Lösungen sein. Seine Erschwinglichkeit und die breite Auswahl an Ports machen ihn zu einer multifunktionalen Workstation.