Hamann macht Nagelsmann für Deutschland-Fiasko verantwortlich

Das unerwartete Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 hat heftige Kritik ausgelöst. Der ehemalige Bayern- und Nationalspieler Ditmars Hamann machte Cheftrainer Julian Nagelsmann als Hauptverantwortlichen für das Scheitern verantwortlich.

Laut Hamann habe der 38-jährige Spezialist die Gegner und potenzielle Nationalspieler nicht ausreichend beobachtet. Der ehemalige Mittelfeldspieler betonte zudem, dass Nagelsmann es nicht geschafft habe, ein Gefühl der Einheit im Team zu schaffen.

«Das Hauptproblem liegt beim Cheftrainer»

In einer Analyse der Niederlage Deutschlands gegen Paraguay auf RTE Sport machte Hamann die Probleme eher im Trainerstab als bei den Spielern fest.

«Das Hauptproblem ist der Trainer. Dieser Typ schaut viel zu wenige Spiele. Vielleicht sieht er ein oder zwei Bundesliga-Partien im Monat», sagte Hamann.

Er betonte, dass der Nationaltrainer die Form der Spieler in den Vereinen, deren Entwicklung und neue Kandidaten für den Kader regelmäßig beobachten müsse.

Kritik am Fernbleiben beim Afrika-Cup

Hamann erklärte, dass Nagelsmann die vorhandenen Möglichkeiten zur Analyse potenzieller Gegner nicht effizient genutzt habe.

Der ehemalige Fußballprofi führte den im Januar ausgetragenen Afrika-Cup als Beispiel an. Seiner Meinung nach hätte der deutsche Trainerstab Elfenbeinküste und andere potenzielle Gegner vor Ort beobachten können.

«Im Januar fand der Afrika-Cup statt. Er hatte die Möglichkeit, Elfenbeinküste oder andere potenzielle Gegner zu beobachten. Aber er ist nicht hingefahren», sagte Hamann.

Zudem wurde Nagelsmann kritisiert, dass er die Vereinsspiele einiger Spieler, die für die deutsche Nationalmannschaft infrage gekommen wären, nicht persönlich verfolgt habe.

Hamann sah keine Einheit im Team

Ditmars Hamann betonte, dass Deutschland nicht nur taktisch, sondern auch psychisch Probleme gehabt habe.

Seiner Meinung nach agierten die Spieler auf dem Platz nicht als eine geschlossene Einheit. In einer solchen Situation gehört es zu den Hauptaufgaben des Cheftrainsers, ein Teamgefüge zu schaffen und die Spieler auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören.

«Ich habe nie geglaubt, dass diese Mannschaft wirklich vereint war. Die Spieler zu einen, ist die Aufgabe des Trainers», sagte er.

Hamann stellte zudem deutlich fest, dass das frühe Ausscheiden Deutschlands kein Zufall sei und die Mannschaft mit ihrer gezeigten Leistung genau dieses Ergebnis verdient habe.

Paraguay stoppte die Deutschen im Elfmeterschießen

Die deutsche Nationalmannschaft traf im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf Paraguay.

Paraguay ging in der ersten Halbzeit in Führung, Deutschland glich nach der Pause durch ein Tor von Kai Havertz aus. Die reguläre Spielzeit und die Verlängerung endeten 1:1.

Im Elfmeterschießen gewann Paraguay mit 4:3. Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah konnten ihre Elfmeter nicht verwandeln. Dies war die erste Niederlage Deutschlands im Elfmeterschießen in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Nagelsmann lehnt Rücktritt ab

Trotz des Misserfolgs beim Mundial und der wachsenden Kritik beabsichtigt Julian Nagelsmann nicht, sein Amt freiwillig niederzulegen.

Der Trainer erklärte, dass er bereit sei, die Vorbereitungen für die Europameisterschaft 2028 und die Nations League fortzusetzen, sofern der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ihn unterstützt.

«Ich bin kein Mensch, der wegläuft. Wenn der Verband mit mir weitermachen möchte, bin ich bereit, das Team auf die nächsten Turniere vorzubereiten», sagte Nagelsmann.

Gleichzeitig hat die Führung des Deutschen Fußball-Bundes noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Das Ausscheiden bereits im Achtelfinale gefährdet die Position des Trainers ernsthaft.

Große Veränderungen im deutschen Fußball erwartet

Deutschland konnte bei den letzten drei Weltmeisterschaften nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. 2018 und 2022 schied das Team bereits in der Gruppenphase aus, 2026 folgte das Aus im Achtelfinale.

Hamanns scharfe Aussagen haben den Druck auf Nagelsmann weiter erhöht. Nun wird erwartet, dass der DFB eine wichtige Entscheidung darüber trifft, ob der Trainer im Amt bleibt oder die Nationalmannschaft einem neuen Spezialisten übergeben wird.