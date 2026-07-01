3D-Treppenmodelle in Yandex Maps eingeführt: Präzisere Navigation

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3D-Treppenmodelle in Yandex Maps eingeführt: Präzisere Navigation

Yandex hat ein wichtiges Update für seine Kartendienste — Yandex Maps und Navigator — implementiert. Ab sofort erscheinen auf diesen Plattformen detaillierte 3D-Modelle von Überführungen und Treppen. Diese Änderung verbessert nicht nur die visuelle Darstellung, sondern bietet auch ein neues Maß an Komfort bei der Routenplanung für Fußgänger und Fahrer. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, das Aussehen, die Länge und die Neigung von Treppen an Brücken, Fußgängerüberwegen und Kreuzungen im Voraus zu beurteilen. Laut ixbt.com wurde dieses Update offiziell vom Yandex-Presse dienst bestätigt. In der Kartenoberfläche erscheinen Treppen nun als volumetrische Objekte statt als einfache Linien.

Änderungen an den Routing-Algorithmen

Das Update beschränkt sich nicht nur auf die Visualisierung. Die Entwickler haben auch die Algorithmen zur Routenberechnung überarbeitet. Nun führt der Dienst den Weg direkt über Treppen und zeigt die Bewegungsrichtung genau an — wo man aufsteigen und wo man absteigen muss. Dies hilft insbesondere in Gebieten mit komplexer Infrastruktur, sich nicht zu verlaufen.

Die Entwickler betonen, dass 3D-Modelle die Navigation für alle Nutzergruppen erheblich vereinfachen, einschließlich Eltern mit Kinderwagen, Reisender mit schwerem Gepäck und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die Kenntnis der Neigung und Höhe einer Treppe im Voraus ermöglicht es dem Nutzer, den bequemsten Weg zu wählen.

Derzeit sind volumetrische Objekte in Großstädten wie Moskau, Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Kasan und Minsk verfügbar. Sie werden automatisch bei der Erstellung von Auto-, Fußgänger- und Fahrradrouten berücksichtigt. Diese Neuigkeit ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da Yandex-Dienste in der Region beliebt sind und eine solche Detailgenauigkeit künftig auch für Taschkent und andere Großstädte erwartet wird.

Zukunftspläne

Yandex setzt seine Strategie zur hochauflösenden Detaildarstellung seiner Karten fort. Für die Zukunft ist geplant, dreidimensionale Modelle der folgenden Objekte hinzuzufügen:

  • Unterführungen und deren Treppen;
  • Treppen in Parkanlagen;
  • Komplexe Korridore in Bahnhöfen und Flughäfen.
Zur Erinnerung: Zuvor wurden in Yandex Maps 3D-Ansichten von komplexen Autobahnkreuzen, Brücken und Gebäuden hinzugefügt. Solche technologischen Lösungen tragen dazu bei, digitale Karten maximal an die reale Welt anzupassen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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