Klopp Hauptkandidat für Bundestrainerposten

Die unerwartete Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 könnte zu großen Veränderungen im Trainerstab führen. Während der Deutsche Fußball-Bund (DFB) über die Zukunft von Julian Nagelsmann diskutiert, wird Jurgen Klopp als potenzieller Nachfolger genannt.

Laut Sky Sport Germany ist der ehemalige Liverpool-Trainer bereit, die Chance zu übernehmen, die Nationalmannschaft zu führen, sofern ein offizielles Angebot des DFB vorliegt. Bisher gibt es jedoch keine endgültige Vereinbarung zwischen den Parteien.

Klopp wird zum Hauptkandidaten

Das Ausscheiden Deutschlands aus der WM im Achtelfinale hat den Druck auf Nagelsmann massiv erhöht.

Nach Informationen des Sky-Germany-Journalisten Florian Plettenberg wird in der DFB-Führung die Option einer Trennung vom aktuellen Trainer ernsthaft diskutiert. Klopp gilt als einer der Top-Kandidaten für den möglicherweise frei werdenden Posten.

Berichten zufolge wäre Klopp bereit, das Angebot anzunehmen, falls er offiziell kontaktiert wird. Dennoch hat der 59-jährige Spezialist bisher keine offizielle und endgültige Entscheidung bekannt gegeben.

Nagelsmann will nicht zurücktreten

Der Vertrag von Julian Nagelsmann mit dem DFB läuft bis zur Europameisterschaft 2028.

Nach der Niederlage gegen Paraguay erklärte der Trainer, dass er seinen Posten nicht freiwillig aufgeben werde. Er betonte, dass er bereit sei, das Team auf die nächsten Turniere vorzubereiten, sofern der Verband die Zusammenarbeit fortsetzen möchte.

Es wird jedoch berichtet, dass das Vertrauen der DFB-Führung in Nagelsmann gesunken ist. Das Ziel für die Nationalmannschaft war mindestens das Erreichen des Achtelfinals, was jedoch nicht gelang.

Paraguay stoppt Deutschland sensationell

Deutschland traf im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf Paraguay. Die reguläre Spielzeit und die Verlängerung endeten 1:1 unentschieden.

Im Elfmeterschießen gewann Paraguay mit 4:3. Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah konnten ihre Elfmeter nicht verwandeln. Dies war die erste Niederlage Deutschlands im Elfmeterschießen in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

So beendete der vierfache Weltmeister das Turnier viel früher als erwartet.

Kann Klopp den deutschen Fußball verändern?

Jurgen Klopp feierte während seiner Trainerkarriere große Erfolge bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.

Er ist bekannt für sein intensives Pressing, schnelle Angriffe und seine Fähigkeit, Spieler zu motivieren. Daher wird Klopp in der deutschen Fußballöffentlichkeit als der ideale Mann gesehen, um die Nationalmannschaft aus der Krise zu führen.

Klopp hatte zuvor auf die Frage nach einer möglichen Übernahme des Bundestrainerpostens geantwortet, dass dies derzeit nicht das Thema sei. Damit hat er die Option nicht ausgeschlossen, auch wenn offizielle Verhandlungen noch nicht bestätigt wurden.

Endgültige Entscheidung noch nicht gefallen

Derzeit bleibt Nagelsmann der Bundestrainer. Es gibt keine offizielle Erklärung über seine Entlassung oder den Beginn von Verhandlungen mit Klopp.

Somit ist eine Rückkehr Klopps zur Nationalmannschaft derzeit ein mögliches Szenario. Doch das jüngste WM-Scheitern könnte die Verbandsführung zu einer drastischen Entscheidung zwingen.