Die usbekische Nationalmannschaft ist nach Abschluss ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in die Heimat zurückgekehrt. Bei der Begrüßungszeremonie für die Spieler sprach der junge Verteidiger Behruz Karimov mit den Medien über die Lehren aus dem Turnier und seine Zukunftspläne.

Laut Karimov half das Turnier den usbekischen Spielern dabei, ihr wahres Potenzial auf internationaler Ebene einzuschätzen. Er gab zudem bekannt, dass Interesse von Vereinen aus europäischen Top-Ligen und anderen Meisterschaften besteht.

„Wir haben unser Niveau erkannt“

Behruz Karimov betonte, dass die Weltmeisterschaft eine sehr wichtige Erfahrung für die usbekische Nationalmannschaft war.

„Die Weltmeisterschaft war ein wichtiges Turnier für uns. Wir haben unser Niveau erkannt. Wir werden versuchen, bei zukünftigen Turnieren noch besser abzuschneiden und würdige Ergebnisse zu erzielen“, sagte der Spieler.

Der junge Verteidiger glaubt, dass die Spiele bei der Weltmeisterschaft der Mannschaft gezeigt haben, welche Aspekte gegen starke Gegner verbessert werden müssen.

Dank an Fans und den Präsidenten

Karimov drückte allen Fans seinen Dank aus, die die Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft unterstützt haben.

„Wir danken unseren Fans, die an uns geglaubt haben, und unserem Präsidenten“, sagte das Teammitglied.

Usbekistan nahm zum ersten Mal in seiner Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Obwohl die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen, war das Turnier eine große Erfahrung und eine Gelegenheit für die Spieler, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren.

Interesse aus den Top-5-Ligen

Laut Behruz Karimov gibt es derzeit Interesse an seinen Diensten aus den europäischen Top-5-Ligen und anderen Meisterschaften.

„Im Moment gibt es Interesse aus den Top-5-Ligen und anderen Meisterschaften. Wir werden sie prüfen und eine Entscheidung treffen“, sagte Karimov.

Zuvor gab es Berichte, dass Vereine aus der englischen Premier League, der deutschen Bundesliga und der französischen Ligue 1 den jungen Spieler beobachten. Aufgrund des Wettbewerbs auf dem Transfermarkt wurden die Namen der Vereine jedoch nicht bekannt gegeben.

Es gibt noch keine Informationen über offizielle Angebote oder eine endgültige Einigung. Daher wird erwartet, dass der nächste Verein des Spielers bekannt gegeben wird, sobald alle Optionen geprüft wurden.

Der größte Traum ist es, für Real Madrid zu spielen

Karimov machte keinen Hehl aus seinem Traum, in Zukunft für Real Madrid zu spielen. Er erklärte jedoch, dass er versteht, dass man ein solches Niveau Schritt für Schritt erreichen muss.

„Mein Traum ist es, für Real Madrid zu spielen. Aber man kann jetzt nicht direkt dorthin gehen. Ich möchte dieses Ziel erreichen, indem ich in anderen Ligen spiele“, sagte der Spieler.

Diese Worte des jungen Verteidigers zeigen seine Bereitschaft, seine Karriere neben seinen großen Zielen schrittweise zu entwickeln.

Die Weltmeisterschaft hat Karimov eine große Tür geöffnet

Behruz Karimov erregte mit seiner Leistung bei der Weltmeisterschaft die Aufmerksamkeit internationaler Experten und Vereine. Insbesondere seine Ruhe in der Abwehr, seine physischen Fähigkeiten und seine Ballbehandlung wurden hoch bewertet.

Nun müssen der Spieler und seine Vertreter die eingehenden Optionen analysieren und den geeignetsten Weg für regelmäßige Spielpraxis und Entwicklung wählen.

Real Madrid mag vorerst ein Traum sein. Aber für Behruz Karimov, der sich bei der Weltmeisterschaft bewiesen hat, haben sich die ersten Türen zum europäischen Fußball bereits geöffnet.