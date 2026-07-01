Beccacece verlässt Ecuador nach Niederlage gegen Mexiko

Nach dem Ausscheiden der ecuadorianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 gab Cheftrainer Sebastian Beccacece sein Ausscheiden bekannt.

Der 45-jährige Argentinier gab diese Entscheidung nach der 0:2-Niederlage im Achtelfinale gegen Mexiko bekannt. Sein Vertrag mit der Nationalmannschaft lief mit dem Ende der WM aus und wurde nicht verlängert.

Mexiko stoppte den Weg Ecuadors

Ecuador traf in der ersten Play-off-Phase auf einen der Gastgeber des Turniers, Mexiko.

Tore von Julián Quiñones und Raúl Jiménez in der ersten Halbzeit sicherten den Mexikanern einen 2:0-Sieg. Ecuador beendete das Spiel in Unterzahl, nachdem Piero Inkape die Rote Karte sah.

Beccacece gab die Entscheidung selbst bekannt

In der Pressekonferenz nach dem Spiel bestätigte Beccacece das Ende seiner Tätigkeit bei der ecuadorianischen Nationalmannschaft.

Der Spezialist gab zu, dass er gerne weiter mit der Nationalmannschaft gearbeitet hätte, aber das Hauptziel bei der Weltmeisterschaft nicht erreicht habe. Er dankte den Spielern und dem Trainerstab für die gemeinsame Arbeit.

Ecuador stieg als Drittplatzierter aus der Gruppe auf

Die ecuadorianische Nationalmannschaft sammelte in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft vier Punkte.

Das Team verlor gegen die Elfenbeinküste, spielte Unentschieden gegen Curaçao und besiegte Deutschland mit 2:1. Diese Ergebnisse ermöglichten es Ecuador, als einer der besten Drittplatzierten in die Play-offs einzuziehen.

Im Achtelfinale gelang es dem Team jedoch nicht, die mexikanische Defensive zu knacken, womit die Teilnahme am Turnier endete.

Zweijährige Amtszeit endet

Sebastian Beccacece übernahm die ecuadorianische Nationalmannschaft im August 2024.

Unter seiner Leitung bestritt das Team 24 Spiele, mit neun Siegen und 12 Unentschieden. Obwohl Ecuador in diesem Zeitraum nur drei Niederlagen einsteckte, blieb die geringe Effizienz im Angriff eines der Hauptprobleme des Trainers.

Es wird nun erwartet, dass der ecuadorianische Fußballverband einen neuen Cheftrainer auswählt, um die Nationalmannschaft auf die kommenden Turniere vorzubereiten.