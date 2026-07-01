Der ehemalige Verteidiger des FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft, Willy Sagnol, hat eine überraschende Aussage über die Stars des modernen Fußballs getroffen. Seiner Meinung nach gebührt der Titel des derzeit besten Fußballers der Welt nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, sondern dem neuen Star des Münchner Klubs, Michael Olise. Sagnols Anerkennung hat in der europäischen Sportwelt für große Diskussionen gesorgt. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit der BILD betonte der Nationaltrainer von Georgien, dass Michael Olise allen anderen Spielern deutlich voraus sei. Laut Sagnol wäre es der Gipfel der Ungerechtigkeit, wenn der 24-jährige Flügelstürmer am Ende der Saison nicht mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet würde. Er hält den Spieler in Bezug auf das Mannschaftsspiel für konkurrenzlos.

Teamgeist und Vergleiche mit Legenden

Willy Sagnol verglich den Stil von Michael Olise mit dem des legendären Zinedine Zidane. Er ist der Meinung, dass Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zwar den Fußball der letzten 15 Jahre dominiert haben, aber eher für ihre eigene Statistik und persönliche Erfolge spielten. Olise hingegen stellt auf dem Platz die Interessen der Mannschaft über seine eigenen.

„Olise ist einfach ein Teamplayer, kein Individualist. Für ihn spielt es keine Rolle, ob er ein Tor schießt oder eine Vorlage gibt; die Hauptsache ist, dass er seinem Team hilft. Endlich ist ein Spieler aufgetaucht, der ein echtes Vorbild für unsere Kinder sein kann“, betonte der ehemalige Verteidiger. Seiner Ansicht nach ist eine solche Selbstlosigkeit im modernen Fußball ein seltenes Phänomen.

Sagnol äußerte sich auch zu Frankreichs Superstar Kylian Mbappé. Obwohl er Mbappé als hochtalentierten Spieler anerkannte, kritisierte er, dass dieser sich zu sehr auf seine Karriere und persönliche Ziele konzentriere. Sagnol glaubt, dass Michael Olise Mbappé mit seiner Eleganz und Spielübersicht auf dem Platz sogar übertrifft.

Transfermarkt-Gerüchte

Laut Goal.com kommt das positive Echo um Michael Olise nicht von ungefähr. Derzeit bereitet sich Real Madrid darauf vor, eine Rekordsumme für den Spieler zu zahlen. Die spanischen Giganten wollen Olise zusammen mit Kylian Mbappé in ihrem Angriff sehen. Dies unterstreicht den hohen Stellenwert des Spielers, nicht nur beim FC Bayern, sondern auf der Weltbühne.

Im Laufe des Interviews äußerte sich Sagnol auch lobend über Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano. Er würdigte die körperliche Verfassung und die technische Entwicklung des Verteidigers und verglich ihn mit legendären Abwehrspielern aus der Vergangenheit des Münchner Klubs. Der Mittelpunkt des Gesprächs blieb jedoch Michael Olise und sein Anspruch auf den Ballon d'Or.

Es sei daran erinnert, dass Michael Olise die Herzen der Fans bereits mit seinen glänzenden Leistungen für die französische Nationalmannschaft gewonnen hat. Seine Bewegungen auf dem Platz und sein Einsatz für das Team werden von Experten hoch geschätzt. Sagnol glaubt, dass es genau solche Spieler sind, die die wahren Werte des Fußballs bewahren.