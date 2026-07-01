Google schließt den beliebten Dienst Tenor: Telegram und Discord könnten GIFs verlieren

Tenor, eine der weltweit größten Plattformen für GIF-Animationen, hat die Einstellung seiner öffentlichen API angekündigt. Der zu Google gehörende Dienst wird ab dem 30. Juni 2026 den Datenaustausch für externe Anwendungen und Bots vollständig einstellen. Diese Entscheidung wird die Möglichkeiten von Millionen von Nutzern einschränken, gewöhnliche GIFs in Messengern und sozialen Netzwerken zu suchen und zu versenden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde die Registrierung neuer API-Schlüssel und die Integration mit Tenor bereits zum 13. Januar 2026 gestoppt. Nach dem festgelegten Datum führt jede Anfrage an das Tenor-API-System zu einem Fehler. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb aller externen Dienste haben, die diese Plattform nutzen.

Ein unerwarteter Schlag für große Plattformen

Infolge dieser Änderungen verlieren globale Plattformen wie Discord , Telegram und X (ehemals Twitter) den Zugriff auf die Tenor-Bibliothek. Insbesondere der offizielle @gif-Bot, der bei Telegram-Nutzern sehr beliebt ist und auf der Tenor-API basiert, wird seinen Betrieb einstellen. Dies könnte auch für Nutzer in Usbekistan Unannehmlichkeiten bei der schnellen Suche nach Animationen innerhalb des Messengers verursachen.

Neben der Abschaltung des API-Systems werden auch alle bestehenden Vereinbarungen zur Anzeigenschaltung über Tenor gekündigt. Externe Dienste verlieren nicht nur die umfangreiche Animationsdatenbank, sondern auch die Werbeeinnahmen, die durch ihre Integrationen erzielt wurden. Dies wird als strategischer Schritt von Google gewertet, seine Ressourcen vom externen Markt abzuziehen.

Warum hat Google diese Entscheidung getroffen?

Das Unternehmen begründete die Schließung der öffentlichen API mit dem Wunsch, die Funktionen von Tenor ausschließlich auf die eigenen Produkte auszurichten. Nach Ansicht der Google-Führung ist die Unterstützung von Drittentwicklern aus geschäftlicher Sicht nicht mehr sinnvoll. Nun liegt der Fokus darauf, den Tenor-Dienst tiefer in das Google-Ökosystem zu integrieren.

Nach Inkrafttreten der Beschränkungen bleibt der Zugriff auf die Tenor-GIF-Bibliothek nur noch in den folgenden Google-Produkten erhalten:

Gboard virtuelle Tastatur;

Offizielle Website Tenor.com;

GIF Keyboard mobile Apps;

Google Chat und Google Messages Dienste.

In dieser Situation wird erwartet, dass Plattformen wie Telegram und Discord ihren Nutzern alternative Lösungen anbieten. Möglicherweise werden sie die Zusammenarbeit mit anderen großen GIF-Diensten wie Giphy verstärken oder gezwungen sein, eigene, unabhängige Animationsdatenbanken zu entwickeln. Auf jeden Fall steht fest, dass sich die Kommunikationskultur in Messengern bis zum Sommer 2026 deutlich verändern wird.