Der Mittelfeldspieler von Arsenal und der englischen Nationalmannschaft, Declan Rice, hat sich mit seinem hohen Können und seinen Führungsqualitäten fest in der Elite des Weltfußballs etabliert. Dank seiner konstanten Leistungen in den letzten Jahren wird der 25-Jährige nicht nur als Motor seines Teams, sondern auch als einer der Hauptanwärter auf den prestigeträchtigen Ballon d'Or in der Zukunft anerkannt. Dies berichtet Goal.com .

Der ehemalige Arsenal-Mittelfeldspieler Stefan Schwarz betonte in einem Interview mit Goal.com, dass Declan Rice bereits zu einem Spieler von „Weltklasse-Format“ gereift sei. Seiner Meinung nach liegt die Hauptstärke des englischen Spielers nicht nur in seinem individuellen Können, sondern in seiner Fähigkeit, das Spiel seiner Teamkollegen auf dem Platz zu verbessern. Diese Eigenschaft gilt als eine der seltensten im modernen Fußball.

Führung und Einfluss auf das Team

Nach seinem Wechsel von West Ham zu Arsenal im Jahr 2023 für eine Rekordsumme von 105 Millionen Pfund wurde Declan Rice in kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams von Mikel Arteta. Seine Disziplin auf dem Platz, seine Präzision bei der Balleroberung und seine Aktivität beim Spielaufbau haben das Spiel der „Gunners“ auf ein neues Niveau gehoben. Laut Stefan Schwarz spielt Rice nicht nur für sich selbst, sondern zwingt durch seine Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten auch seine Mitspieler zu besseren Leistungen.

Declan Rice verbirgt seinen Hunger auf Trophäen nicht. Nachdem er mit West Ham die Conference League gewonnen hat, strebt der Spieler danach, mit Arsenal in den prestigeträchtigsten Turnieren wie der Premier League und der Champions League zu triumphieren. Experten prognostizieren, dass sein Ehrgeiz und seine Beständigkeit die entscheidenden Faktoren im Rennen um den Ballon d'Or sein werden.

Vergleiche mit Legenden

Auch der ehemalige englische Nationalspieler Peter Reid äußert sich sehr positiv über Declan Rice. Er stellte den jungen Star auf eine Stufe mit der englischen Fußballlegende Bryan Robson. Reid betonte, dass Rice einen enormen Einfluss auf das Spielgeschehen hat und sein Spielstil die besten Eigenschaften der großen Mittelfeldspieler der Vergangenheit vereint. Derzeit gilt er als Hauptkandidat für das Kapitänsamt in der Nationalmannschaft nach Harry Kane.

Sollte Declan Rice mit der englischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Nordamerika gewinnen, würde die Wahrscheinlichkeit, dass er zum besten Fußballer der Welt gekürt wird, drastisch steigen. Aktuell zeichnet er sich nicht nur durch seine Defensivarbeit aus, sondern auch durch seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten Tore zu erzielen und Vorlagen zu geben. Das macht ihn zum idealen Beispiel eines modernen „Box-to-Box“-Mittelfeldspielers.

Auch für Fußballfans ist es von großem Interesse, das Spiel von universellen Akteuren wie Declan Rice zu verfolgen. In den temporeichen und physisch intensiven Duellen der Premier League besticht Rice durch seine Ausdauer. Jede seiner Aktionen für Arsenal bestimmt die Chancen des Teams im Titelrennen.