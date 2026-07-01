Real Madrid bereitet Rekordangebot für Michael Olise vor

Real Madrid plant im Sommertransferfenster einen weiteren spektakulären Transfer. Der spanischen Presse zufolge sind die 'Merengues' bereit, über 200 Millionen Euro für den Bayern-Star Michael Olise auszugeben.

Laut El Debate könnte der Hauptteil des Angebots 180 Millionen Euro betragen, wobei verschiedene Boni weitere 33 Millionen Euro ausmachen könnten. Damit würde der Gesamtwert des Deals 213 Millionen Euro erreichen.

Olise könnte der zweitteuerste Spieler der Fußballgeschichte werden

Sollte der Transfer für 213 Millionen Euro zustande kommen, würde Michael Olise zum zweitteuersten Fußballer der Geschichte.

Der aktuelle Rekord wird von Neymar gehalten, der 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG wechselte. Die im Zusammenhang mit Olise kursierenden Zahlen variieren jedoch je nach Quelle.

Insbesondere in anderen Berichten unter Berufung auf SPORT heißt es, dass Real ein Angebot über 223 Millionen Euro vorbereitet, bestehend aus 190 Millionen Euro und 33 Millionen Euro an Boni. Sollte diese Summe bestätigt werden, könnte Olise den Rekord von Neymar brechen. Bisher bleiben beide Varianten unbestätigte Transfergerüchte.

Die Alvarez-Option kam nicht zustande

Berichten zufolge versuchte Real zunächst, Julian Alvarez, einen Stürmer eines anderen Madrider Clubs – Atletico, zu verpflichten.

Nachdem in dieser Richtung jedoch keine Einigung erzielt wurde, richtete die Vereinsführung ihre Hauptaufmerksamkeit auf Olise. Die Geschwindigkeit des Franzosen auf dem Flügel, sein Können in Eins-gegen-Eins-Situationen und seine Fähigkeit zu Vorlagen zu liefern, machen ihn zum Haupttransferziel für Real.

Der 24-jährige Flügelspieler wechselte im Sommer 2024 von Crystal Palace zum FC Bayern. Sein aktueller Vertrag mit dem Münchener Club läuft bis zum 30. Juni 2029.

Bayern will Olise nicht verkaufen

Das größte Hindernis beim Transfer ist die strikte Haltung des FC Bayern.

Clubpräsident Herbert Hainer hat offen erklärt, dass es keine Pläne gibt, Olise zu verkaufen. Er gab an, dass die Führung von Real weder Kontakt zum FC Bayern aufgenommen noch Verhandlungen mit dem Spieler oder seinen Vertretern geführt habe.

"Falls Florentino Perez ein Angebot vorbereitet, könnte er seine Mühe vergeblich sein. Wir wollen Michael Olise nicht verkaufen", sagte Hainer.

Aus diesem Grund ist nicht garantiert, dass selbst ein Angebot von über 200 Millionen Euro den Münchener Club an den Verhandlungstisch zwingen wird.

Drei Spieler könnten zum Verkauf stehen

Im Bericht von El Debate heißt es zudem, dass Real bereit sei, sich von einigen Spielern im Kader zu trennen, um den potenziell riesigen Transfer zu finanzieren.

Die Quelle nennt folgende Spieler, die möglicherweise verkauft werden könnten:

Alvaro Carreras;

Din Hoyseen;

Eduardo Camavinga.

Es wird berichtet, dass die Madrilenen planen, durch den Transfer dieser drei Spieler insgesamt etwa 120 Millionen Euro einzunehmen. Offizielle Angebote oder eine Verkaufserklärung des Clubs liegen jedoch noch nicht vor.

Insbesondere der Verkauf von Camavinga könnte für die Fans eine überraschende Entscheidung sein. Der französische Mittelfeldspieler gilt als wichtiger Spieler für das Team, da er auf mehreren Positionen einsetzbar und noch jung ist.

Real erneuert den Kader grundlegend

Der Madrider Club hat im Sommertransferfenster eine ernsthafte Umstrukturierung des Teams eingeleitet.

Offizielle Quellen von Real haben die Transfers von Ibrahima Konate, Bernardo Silva und Marc Cucurella bekannt gegeben. In der spanischen Presse wurde zudem berichtet, dass eine Einigung über Denzel Dumfries erzielt wurde.

Zudem kehrte Jose Mourinho als Cheftrainer zu Real zurück. Mit dem Portugiesen wurde ein Vertrag bis zum Sommer 2029 geschlossen, und er wird voraussichtlich am 13. Juli die Arbeit mit dem Team aufnehmen.

Der Transfer ist noch auf Gerüchteebene

Obwohl verschiedene Quellen hohe Summen im Fall Olise nennen, haben weder Real noch Bayern den Versand eines offiziellen Angebots bestätigt.

Im Gegenteil, die Führung des Münchener Clubs betont, dass der Spieler nicht verkauft wird. Daher sollte man den Meldungen über einen Transfer für 213 oder 223 Millionen Euro mit Vorsicht begegnen.

Sollte Real jedoch tatsächlich mit einem offiziellen Angebot auftreten, könnte der Kampf um Michael Olise zum größten Ereignis des Sommertransferfensters werden.