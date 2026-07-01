Der englische Club Liverpool hat einen der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters abgeschlossen. Die Merseyside-Club gab die Verpflichtung des Verteidigers Jeremy Jacquet vom französischen Club Rennes offiziell bekannt. Dieser Transfer wird für den Giganten der Premier League nicht nur als Verjüngung des Kaders, sondern als strategischer Schritt zur Stärkung der zukünftigen Defensive gewertet. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Laut Goal.com beläuft sich der Gesamtwert des Transfers auf 60 Millionen Pfund (ca. 80 Millionen Dollar). Liverpool zahlt zunächst 55 Millionen Pfund, weitere 5 Millionen Pfund werden als Boni basierend auf der Leistung des Spielers gezahlt. Der talentierte 20-jährige Verteidiger unterschrieb einen Fünfjahresvertrag in Anfield, der zudem eine Option auf ein weiteres Jahr enthält.

Im Kampf um Jeremy Jacquet konnte Liverpool mehrere europäische Top-Clubs, darunter Bayern München und Chelsea, ausstechen. Der Spieler nannte das klare Projekt des Clubs und die Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung als Gründe für seine Entscheidung für die Merseyside-Club. Laut seinen Aussagen beeinflussten der extrem hohe Wettbewerb und die hohe Spieleranzahl bei Chelsea seine Entscheidung.

Die Chance, von Virgil van Dijk zu lernen

Der junge Verteidiger bezeichnete seinen Wechsel zu Liverpool als einen "großen Traum". Besonders schätzt er die Möglichkeit, gemeinsam mit Kapitän Virgil van Dijk zu spielen. "Obwohl Virgil van Dijk sich dem Ende seiner Karriere nähert, wird das Training mit ihm eine riesige Erfahrung für mich sein. Er kann mir viel beibringen. Es gibt nichts Besseres, als mit Meistern dieses Levels zu arbeiten", betonte Jacquet in einem Interview auf der offiziellen Website des Clubs.

Es ist anzumerken, dass die ursprüngliche Einigung über diesen Transfer bereits im Januar erzielt wurde. Da der französische Jugendnationalspieler jedoch eine schwere Schulterverletzung erlitt, verzögerte sich der offizielle Prozess etwas. Inzwischen hat der Spieler seine Rehabilitation vollständig abgeschlossen und ist bereit, sich der Saisonvorbereitung anzuschließen.

Unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola wird Jeremy Jacquet mit Joe Gomez und einem weiteren jungen Talent, Giovanni Leoni, um einen Stammplatz konkurrieren. Diese Verpflichtung zielt darauf ab, die Probleme in der Defensive zu lösen und langfristige Stabilität zu gewährleisten. Auch für usbekische Fußballfans ist dieser Transfer interessant, da der Spielstil von Liverpool und die Entwicklung neuer junger Stars stets im Rampenlicht stehen.