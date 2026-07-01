Solarpanels auf Bahngleisen: Startup Sun-Ways revolutioniert die Branche

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Solarpanels auf Bahngleisen: Startup Sun-Ways revolutioniert die Branche

Eine neue Ära im Energiesektor beginnt: Gewöhnliche Bahnschienen können nun in riesige Kraftwerke verwandelt werden. Das Schweizer Startup Sun-Ways hat erfolgreich eine Technologie zur Installation spezieller Solarpanels in den Zwischenräumen von Bahngleisen getestet, um den Platz effizient zu nutzen. Diese Innovation ermöglicht die Erzeugung sauberer Energie, ohne zusätzliche Landflächen zu beanspruchen. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Das Besondere an dem neuen System ist, dass die Photovoltaik-Panels zwischen Standard-Bahnschienen installiert werden und den Zugverkehr absolut nicht behindern. Der erzeugte Strom kann in das allgemeine Netz, an nahegelegene Bahnhöfe, Terminals oder sogar direkt an den fahrenden Zug übertragen werden. Dies trägt zur Steigerung der Autonomie des Transportsystems bei.

Schnelle Installation und hohe Sicherheit

Joseph Scuderi, Gründer von Sun-Ways, betonte, dass das Projekt sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf die Effizienz die erwarteten Ergebnisse geliefert hat. Laut ixbt.com sind während der Tests mehr als 11.000 Züge über diese Panels gefahren, ohne dass die Stabilität der Geräte oder die Sicherheit des Zugverkehrs beeinträchtigt wurde. Die Panels werden über ein spezielles "Verriegelungssystem" an den Schienen befestigt.

Auch der Installationsprozess verfügt über eine hochtechnologische Lösung. Eine in Zusammenarbeit mit Scheuchzer AG entwickelte Spezialmaschine kann bis zu 300 Meter Solarpanels pro Stunde verlegen. An einem Arbeitstag können mehr als 500 Panels zwischen den Schienen platziert werden. Dies ist eine wesentlich schnellere und kostengünstigere Methode im Vergleich zum Bau traditioneller Solarparks.

Energieeffizienz und Vorteile

Zu den technischen Daten: Jedes Panel ist etwa 2 Meter lang und liefert eine Leistung von 380 W. Die installierte Gesamtkapazität eines Arbeitstages beträgt 190 kW. Im Folgenden sind die Hauptvorteile dieser Technologie aufgeführt:

  • Kein Bedarf an Erwerb oder Erschließung neuer Landflächen;
  • Doppelte Nutzung der bestehenden Infrastruktur (Eisenbahnen);
  • Keine Kosten für die Planung oder Verstärkung von Gebäudestrukturen;
  • Minimaler Einfluss auf die Umwelt.
Für Länder wie Usbekistan, die viele Sonnenstunden und ein weitreichendes Schienennetz haben, könnte diese Technologie in Zukunft sehr vielversprechend sein. Während das Interesse an erneuerbaren Energien im Land wächst, wird die Nutzung von Bahnlinien zu Energiezwecken zweifellos die wirtschaftliche Effizienz erheblich steigern.

Sun-Ways arbeitet derzeit daran, dieses Projekt zu erweitern und auf den internationalen Markt zu bringen. Wenn diese Technologie weltweit populär wird, werden tausende Kilometer an Bahngleisen weltweit zu Quellen grüner Energie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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