Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut

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Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut

In der Welt der Robotik hat ein gewaltiger Wendepunkt stattgefunden: Ubtech hat seine neue Generation hyperrealistischer Roboter vorgestellt. Die Geräte der U1-Serie ziehen nicht nur durch die Kommunikation mittels AI Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch durch die Nachbildung der menschlichen Anatomie bis ins kleinste Detail. Diese Technologie ist ein wichtiger Schritt, um Roboter von bloßen Maschinen in emotionale Begleiter zu verwandeln. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der erstaunlichste Aspekt des neuen Modells ist sein Aussehen. Laut Ubtech Brand Director Tan Min sind beim Modell U1 Pro sogar winzige Kapillargefäße unter der Haut sichtbar. Ein so hohes Maß an Realismus hilft, die Barriere des "Uncanny Valley" bei der direkten Interaktion zu überwinden und ein Gefühl natürlicher Nähe beim Nutzer zu wecken.

Beispielloser Markterfolg

Die Nachfrage nach dem neuen Produkt war weitaus höher als erwartet. Laut ixbt.com gingen bereits am ersten Verkaufstag über 13.361 Bestellungen ein. Das Gesamtverkaufsvolumen überstieg 300 Millionen Dollar, was mehr ist als der gesamte erwartete Umsatz des Unternehmens für das Jahr 2025. Dieser Wert bestätigt das große Interesse der Verbraucher an anthropomorphen Robotern für den Heimgebrauch.

Während der Präsentation führte die teuerste Version der Serie — der U1 Ultra — lateinamerikanische Tänze auf der Bühne auf. Beobachter merkten jedoch an, dass die Bewegungen des Roboters noch nicht perfekt seien. Obwohl seine Bewegungen etwas steif und puppenhaft wirken, lässt die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung auf eine glattere Kinematik in der Zukunft hoffen.

Modellreihe und digitale Begleitung

Derzeit werden Käufern zwei Optionen angeboten: der U1 Lite, bei dem sich nur der Kopf bewegt, und die voll funktionsfähigen U1 Pro Versionen. Bis der Beginn der Serienproduktion und Lieferung erfolgt, können Nutzer über eine spezielle mobile App mit einem digitalen Zwilling des Roboters interagieren.

Die Unternehmensleitung betonte, dass der Roboter den Nutzer wie einen "alten Freund" erkennt, sobald er im Haus des Käufers eintrifft. Dies wird durch die Verknüpfung von über die App gesammelten Daten und AI ermöglicht. Auf dem Technologiemarkt in Usbekistan könnten solche Innovationen in Zukunft große Perspektiven als Assistenten für Senioren oder intelligente Nannys für kleine Kinder haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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