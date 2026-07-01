Erling Haaland schätzt Norwegens Chancen vor dem Spiel gegen Brasilien gering ein

Die norwegische Nationalmannschaft sorgt derzeit für Furore und hat das Achtelfinale der Weltmeisterschaft erreicht. Doch der größte Star des Teams, Erling Haaland, äußerte sich vor dem bevorstehenden Duell gegen Brasilien überraschend zurückhaltend. Der Stürmer von Manchester City schätzt die Chancen seiner Mannschaft auf ein Weiterkommen als sehr gering ein. Dies berichtet Goal.com .

Die norwegische Nationalmannschaft setzte ihren Siegeszug im Turnier nach einem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste im Sechzehntelfinale fort. In der 86. Minute war es Erling Haaland, der nach einer Vorlage von Patrick Berg den entscheidenden Treffer erzielte und den Skandinaviern den Sieg sicherte. Dieser Erfolg bedeutet, dass Norwegen drei seiner vier Turnierspiele gewonnen hat, doch nun wartet die wahre Bewährungsprobe.

In einem Interview nach dem Spiel ging Erling Haaland gezielt auf die Qualität des kommenden Gegners ein. Laut Goal.com antwortete der Stürmer auf die Frage nach Norwegens Chancen gegen Brasilien kurz und knapp: "Sehr gering". Seiner Meinung nach freue sich das Team zwar über den Einzug ins Achtelfinale, man müsse jedoch realistisch bleiben.

Rekorde und das Rennen um den Goldenen Schuh

Erling Haaland beweist bei diesem Turnier erneut, dass er in Topform ist. Das Tor gegen die Elfenbeinküste war sein fünfter Treffer im laufenden Wettbewerb. Im Rennen um den Goldenen Schuh liegt er derzeit nur ein Tor hinter Stars wie Lionel Messi und Kylian Mbappé. Dies ist eine erstaunliche Leistung für Haalands erstes internationales Turnier.

Statistiken belegen, dass Erling Haaland eine im internationalen Fußball selten gesehene Effizienz an den Tag legt. In 53 Länderspielen für Norwegen erzielte er bereits 60 Tore. Zum Vergleich: Kylian Mbappé benötigte 100 Spiele, um die 60-Tore-Marke zu erreichen, während Lionel Messi 122 Partien absolvierte. Diese Statistik unterstreicht einmal mehr, wie gefährlich Haaland vor dem Tor ist.

Der optimistische Blick des Kapitäns

Während der Stürmer vorsichtig bleibt, ist die Stimmung bei Norwegens Kapitän Martin Ødegaard etwas anders. Nach dem Sieg feierte der Spielmacher vom Arsenal FC gemeinsam mit den Fans den traditionellen "Viking-Klatsch" und zeigte damit, dass die Moral im Team exzellent ist. Er betonte, dass der Fußball voller Überraschungen stecke und jeder Gegner schlagbar sei.

"Es wird ein sehr schwieriges Spiel, aber im Fußball ist alles möglich. Wir wollen weiter träumen und das Spiel genießen. Wir werden es versuchen. Wir müssen uns gut vorbereiten und diese Momente auskosten", sagte Martin Ødegaard im Gespräch mit Journalisten. Er glaubt, dass die Rolle des Außenseiters dem Team ermöglicht, ohne zusätzlichen Druck aufzuspielen.

Das Achtelfinal-Duell zwischen Norwegen und Brasilien wird zweifellos die Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballgemeinde auf sich ziehen. Wie sich die disziplinierte Spielweise der Skandinavier und Haalands individuelle Klasse gegen den Star-Kader der "Pentacampeões" behaupten werden, ist eine der spannendsten Fragen des Turniers. Fußballfans weltweit blicken gespannt auf dieses Aufeinandertreffen.