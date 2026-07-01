Phil Fodens mysteriöser Abstieg: Könnte Aston Villa die Rettung für den Star sein?

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Phil Fodens mysteriöser Abstieg: Könnte Aston Villa die Rettung für den Star sein?

Phil Foden, der talentierte Mittelfeldspieler von Manchester City und der englischen Nationalmannschaft, zeigt in letzter Zeit Leistungen weit unter seinem Niveau. Der Spieler, der einst als einer der besten jungen Fußballer der Welt galt, hat mittlerweile seinen Platz in der Startelf verloren. Experten meinen, dass dieser Stillstand in seiner Karriere ihn zu einem Vereinswechsel zwingen könnte. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

In einem Interview mit Goal.com betonte der ehemalige Fußballspieler Tony Cascarino, dass ein Wechsel zu Aston Villa eine großartige Chance für Phil Foden wäre. Seiner Meinung nach löscht das Festsitzen auf der Ersatzbank von Manchester City das Potenzial des talentierten Spielmachers aus. Der Verein aus Birmingham befindet sich derzeit in einer starken Wachstumsphase, und Foden könnte dort wieder zum Anführer werden.

Aston Villa plant, durch den Verkauf seines jungen Stars Morgan Rogers erhebliche Mittel zu generieren. Berichten zufolge wurde der Transferpreis für Rogers auf 130 Millionen Pfund festgelegt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, stünden Unai Emery genügend Mittel zur Verfügung, um einen hochklassigen kreativen Spieler wie Phil Foden zu verpflichten.

Karrierestagnation und das Bedürfnis nach einer neuen Herausforderung

Phil Foden erzielte in der Saison 2025-26 lediglich 10 Tore, was für einen Spieler seines Formats nicht das erwartete Ergebnis ist. Besonders bedauerlich ist, dass er aufgrund dieses Absturzes nicht im Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft stand. Cascarino bezeichnete den aktuellen Zustand des Spielers als eine "Bewegung in die entgegengesetzte Richtung".

"Phil Foden begann seine Karriere als junges Talent und kämpfte sich langsam in die Startelf. Doch jetzt kehrt sich alles um — er hat sich vom Stammspieler zum Ersatzspieler entwickelt. Für einen Spieler in seinem Alter ist es extrem wichtig, jede Woche zu spielen und sich zu beweisen. Ein ambitionierter Club wie Aston Villa könnte ihm diese Leidenschaft zurückgeben", sagt Cascarino.

Obwohl es für Phil Foden emotional schwierig sein mag, Manchester City zu verlassen, wo er aufgewachsen ist, könnte dies für sein professionelles Wachstum notwendig werden. Wenn sich die Situation nicht bessert, wird ein Wechsel zu einem anderen starken Team der Premier League seine Karriere mit Sicherheit wiederbeleben.

Bisher haben weder die Führung von Manchester City noch der Spieler selbst eine offizielle Erklärung zum Transfer abgegeben. In den sozialen Netzwerken diskutieren die Fans von Aston Villa jedoch bereits über die Ankunft von Foden. Wenn alle finanziellen und sportlichen Bedingungen stimmen, könnte dieser Transfer eines der spektakulärsten Ereignisse des nächsten Sommers werden.

Phil FodenManchester CityAston VillaTransfersPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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