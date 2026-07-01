Milan bricht Transferrekord: Ruben Amorim holt neuen Stürmer

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Milan bricht Transferrekord: Ruben Amorim holt neuen Stürmer

Der italienische Club AC Milan hat unter dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim seine erste große Verpflichtung getätigt. Das Team gab offiziell die Verpflichtung des Paris Saint-Germain-Stürmers und portugiesischen Nationalspielers Goncalo Ramos bekannt. Dieser Deal wird als der teuerste Transfer in der Geschichte des Vereins verzeichnet. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Informationen von Goal.com hat Milan etwa 70 Millionen Euro (60 Millionen Pfund) für den 25-jährigen Stürmer ausgegeben. Ramos unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2031. Dieser Schritt unterstreicht die ernsthafte Absicht der Milan-Führung, das Team nach den Misserfolgen der letzten Saison neu aufzubauen und an die Spitze zurückzuführen.

Mit diesem Transfer bricht der Rossoneri seinen bisherigen Rekord. Bisher war der teuerste Einkauf des Clubs Rafael Leao, der 2019 für 42 Millionen Pfund von Lille verpflichtet wurde. Nun wird Goncalo Ramos zum teuersten Spieler in der Geschichte von AC Milan.

Erfahrung und Erfolge des neuen Stürmers

Goncalo Ramos wurde der Weltöffentlichkeit durch seinen Hattrick gegen die Schweiz bei der Weltmeisterschaft 2022 bekannt. Der Stürmer, ausgebildet in den Akademien von Olhanense und Benfica, zeigte auch während seiner Zeit in Paris eine effektive Leistung. Für Paris Saint-Germain kam er in 131 Spielen zum Einsatz und erzielte 45 Tore.

Während seiner Zeit in Frankreich bewies Ramos seine Siegermentalität, indem er dreimal Meister der Ligue 1 wurde und zweimal den Champions-League-Pokal gewann. Nun wird erwartet, dass er diese Erfahrung in den Kämpfen der Serie A einbringt.

Ruben Amorim unterschrieb im letzten Monat einen Zweijahresvertrag bei Milan. Die vom Management für Ramos bereitgestellten hohen Mittel zeigen, dass die Clubbesitzer volles Vertrauen in den ehemaligen Manchester United-Trainer setzen und bereit sind, ihn mit Ressourcen auszustatten. Ramos soll zur zentralen Offensivkraft für den siebenfachen Europameister werden.

Es wird gehofft, dass der portugiesische Stürmer, der physische Stärke und technische Versiertheit vereint, die Offensive von Milan anführen wird. Das Hauptziel des Teams ist es, die Spitzenplätze in der Serie A zurückzugewinnen und in den renommiertesten Turnieren Europas wieder eine Rolle zu spielen.

AC MilanRuben AmorimGoncalo RamosTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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