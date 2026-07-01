England gegen DR Kongo: Startaufstellungen bekannt

Das entscheidende Duell zwischen England und DR Kongo, die sich für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert haben, steht kurz bevor.

Die Startaufstellungen beider Mannschaften wurden für die Partie bekannt gegeben, die um 21:00 Uhr Taschkent-Zeit beginnt.

Englands Anführer auf dem Platz

In der Startformation der englischen Nationalmannschaft stehen bekannte Spieler wie Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice und Marcus Rashford.

Das Team setzt im Angriff auf das Trio Rashford, Madueke und Kane.

Startaufstellung England

Torwart: Pickford.

Verteidiger: Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly.

Mittelfeldspieler: Rice, Anderson, Bellingham.

Stürmer: Rashford, Madueke, Kane.

DR Kongo wählt ebenfalls eine starke Aufstellung

In der Formation von DR Kongo stehen auch Aaron Wan-Bissaka und Axel Tuanzebe, die den Fans des englischen Fußballs bestens bekannt sind.

Im Angriff liegen die Haupthoffnungen auf Yoane Wissa.

Startaufstellung DR Kongo

Torwart: Mpasi-Nzo.

Verteidiger: Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku.

Mittelfeldspieler: Mukau, Mbuku, Mutussami, Sadiki.

Stürmer: Sipenga, Wissa.

Spielbegegnung Details

Information Detail Turnier WM 2026 Phase Achtelfinale Spiel England gegen DR Kongo Anpfiff 21:00 Zeitzone Taschkent-Zeit

England gilt als Favorit, aber das physische Spiel und die schnellen Konter von DR Kongo könnten den Gegner vor ernsthafte Probleme stellen.

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