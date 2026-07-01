Der Mittelfeldspieler der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, Gavi, äußerte sich lobend über seinen Teamkollegen Lamine Yamal und bezeichnete das 18-jährige Talent als einen der stärksten Spieler unserer Zeit. Gavi betonte, dass Yamal – abgesehen vom legendären Lionel Messi – derzeit als der Anführer des Weltfußballs gilt. Diese Anerkennung unterstreicht den wachsenden Einfluss des jungen Stars, sowohl auf Vereinsebene als auch auf der internationalen Bühne. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Lamine Yamal, der derzeit mit der spanischen Nationalmannschaft um den Weltmeistertitel kämpft, arbeitet nach einer vor dem Turnier erlittenen Verletzung an seiner Fitness. In einem Interview mit La Vanguardia hob Gavi hervor, dass sein Teamkollege selbst in nicht voll fittem Zustand einen enormen Unterschied auf dem Platz ausmachen kann. Seinen Worten zufolge ist Yamal bei 70 Prozent Leistungsfähigkeit besser als das Top-Niveau vieler anderer Spieler.

Genesung und Beständigkeit nach der Verletzung

Der körperliche Zustand von Lamine Yamal steht unter der Beobachtung von Experten. Laut Goal.com steigert der Spieler seine Einsatzminuten nach der Verletzung schrittweise. Er spielte 19 Minuten gegen Kap Verde, 45 Minuten gegen Saudi-Arabien (wobei er ein Tor erzielte) und 76 Minuten gegen Uruguay. Gavi ist zuversichtlich, dass Yamal im weiteren Verlauf des Turniers seine Bestform zeigen wird.

Trotz seiner erst 18 Jahre sind Yamals Erfolge erstaunlich. Er hat bereits die Euro 2024 mit Spanien gewonnen, drei La Liga-Titel mit Barcelona errungen und den prestigeträchtigen Golden Boy Award erhalten. Zudem beweist sein zweiter Platz bei der Wahl zum Ballon d'Or 2025 hinter Ousmane Dembele, wie weit er es bereits an die Spitze geschafft hat.

Mentale Stabilität und der Druck des Ruhms

Gavi machte keinen Hehl daraus, dass er nicht nur Yamals technische Fähigkeiten, sondern auch dessen mentale Widerstandsfähigkeit bewundert. Während der Druck bei großen Turnieren viele junge Spieler überfordern kann, zeichnet sich Lamine durch seine Gelassenheit aus. „Manchmal sage ich ihm, dass ich nicht verstehe, wie er das alles bewältigt. Die Aufmerksamkeit und der Ruhm machen ihn nicht nervös“, sagt Gavi.

Fans und Experten des spanischen Fußballs schätzen die Rolle dieses Duos für den Erfolg der Nationalmannschaft sehr. Gavi betonte, dass er seinen Freund in jeder Situation unterstütze und es eine große Ehre sei, gemeinsam mit ihm auf dem Platz zu stehen. In den entscheidenden Phasen der Weltmeisterschaft wird Yamals Kreativität als die wichtigste Waffe Spaniens erwartet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese beiden jungen Stars, die beide aus der Akademie des FC Barcelona stammen, die Zukunft nicht nur des Vereins, sondern des gesamten europäischen Fußballs prägen. Das Aufkommen eines Anführers wie Yamal aus den Reihen der Blaugrana in der Ära nach Lionel Messi ist ein Zeichen für den Beginn einer neuen Ära für die Katalanen.