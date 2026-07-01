Syrsky nennt mögliche neue Richtung Russlands

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrsky, äußerte sich zu den nächsten möglichen Schritten Russlands im Krieg.

Seiner Meinung nach ist es realistischer, dass Russland von der Region Brjansk aus in den Norden der Ukraine — in Richtung Tschernihiw — vorstößt, als Kiew über Belarus anzugreifen.

Keine Truppenansammlungen an der Grenze zu Belarus beobachtet

In einem Interview mit dem Fernsehsender „1+1“ beantwortete Syrsky die Frage zum Ausbau der militärischen Infrastruktur an der Grenze von Belarus zur Ukraine.

Ihm zufolge seien in dieser Richtung bislang keine massiven Ansammlungen russischer Truppen beobachtet worden.

Nach ukrainischen Informationen prüft Moskau jedoch verschiedene Angriffsszenarien, einschließlich der Möglichkeit, das Territorium von Belarus zu nutzen.

„Wir wissen, dass Putin dem russischen Generalstab die Aufgabe gestellt hat, verschiedene Varianten einer Offensivoperation zu prüfen, einschließlich der Möglichkeit eines Angriffs auf Kiew vom belarussischen Territorium aus“, sagte Syrsky.

Ist ein Angriff auf Kiew über Belarus realistisch?

Der ukrainische Kommandeur erklärte, dass er dieses Szenario derzeit nicht für realistisch halte.

„Ich glaube nicht, dass die belarussische Führung bereit sein wird, ihr Territorium als Brückenkopf für die Offensivoperation des Aggressors zur Verfügung zu stellen“, sagte er.

Syrsky präzisierte nicht, was er mit „jüngsten Ereignissen“ meinte. Im Text wird erwähnt, dass dies mit von der Ukraine besetzten Gebieten und intensiven Drohnenangriffen ins russische Innere zusammenhängen könnte.

Die wahrscheinlichste Richtung — Tschernihiw

Syrsky bewertete die Option eines russischen Angriffs auf den Norden der Ukraine von der Region Brjansk aus als ernsthafter.

„Eine relativ wahrscheinliche Variante ist ein Angriff auf den Norden des Landes vom Territorium der russischen Region Brjansk aus. Dies ist eine realistische Variante, und wir bereiten uns darauf vor“, sagte er.

Als der Journalist fragte, ob ein Angriff auf Kiew möglich sei, antwortete Syrsky:

„Nein, nicht auf Kiew, sondern auf die Oblast Tschernihiw“.

Was könnte das Ziel des Angriffs sein?

Nach Ansicht des ukrainischen Oberbefehlshabers könnten die Hauptziele einer potenziellen Operation folgende sein:

Besetzung einiger Gebiete an der ukrainischen Grenze;

Eröffnung einer neuen Frontlinie im Norden;

Zwang für das ukrainische Kommando, einen Teil der Kräfte aus dem Donbass abzuziehen;

Aufteilung der ukrainischen Verteidigungsressourcen auf mehrere Richtungen.

Gleichzeitig betonte Syrsky, dass die Durchführung einer groß angelegten Offensive in Richtung Tschernihiw nicht einfach sei.

Gelände ist schwierig für schweres Gerät

Im Norden der Ukraine gibt es viele Sümpfe und Wälder. Das Straßennetz ist begrenzt.

Laut Syrsky ist in diesem Gebiet:

die Bewegung schwerer gepanzerter Fahrzeuge schwierig;

es gibt wenige Brücken, die große Lasten tragen können;

es ist schwierig, das Tempo einer groß angelegten Offensive beizubehalten;

die Wälder sind geeignet für Raids kleiner Gruppen.

Daher könnte ein schnelles Vorstoßen mit einer großen Armee schwierig sein, aber es besteht die Wahrscheinlichkeit einer Aktivierung kleiner Diversions- und Aufklärungsgruppen.

Druck auf Minsk gemeldet

Das Wall Street Journal berichtete zuvor, dass Moskau Druck auf die belarussische Führung ausübt, um neue Angriffsmöglichkeiten auszuweiten.

Zudem wurde vermerkt, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Mai mit Aleksandr Lukashenko telefoniert und Belarus aufgefordert habe, nicht in den Krieg einzutreten.

Lukashenko betonte hingegen im Juni mehrfach, dass Belarus nicht in den Krieg hineingezogen werden dürfe.

Die Frage der Grenzretransmitter

Im Text wird erwähnt, dass Lukashenko der Forderung von Wolodymyr Selenskyj nachgekommen ist, die Grenzretransmitter abzuschalten, die zur Steuerung russischer Schläge genutzt wurden.

Syrsky erklärte jedoch, dass diese Geräte noch nicht vollständig demontiert seien.

Ihm zufolge wurde einer der Retransmitter am 29. Juni erneut aktiviert.

„Ich denke, sie werden sie nicht mehr einschalten. Sie verstehen, dass sie das nicht tun sollten“, sagte Syrsky.

Russische Aktivität hat nachgelassen, aber die Lage bleibt ernst

Bei der Bewertung der allgemeinen Lage an der Front sagte Syrsky, dass die Aktivität der russischen Truppen in letzter Zeit abgenommen habe.

„Ich würde nicht sagen halbiert, aber es ist klar, dass sie um ein Drittel gesunken ist“, sagte er.

Zudem hat sich die Anzahl der Richtungen, in denen Russland aktive Angriffe versucht, verringert.

Indikator Zuvor Jetzt Aktive Angriffsrichtungen 13 7 Russische Aktivität Hoch Um etwa ein Drittel gesunken

Trotzdem betonte der ukrainische Oberbefehlshaber, dass die Lage an der Front weiterhin komplex bleibe.

Laut Syrskys Erklärung nimmt das ukrainische Kommando die potenzielle Gefahr in nördlicher Richtung ernst und bereitet sich darauf vor.