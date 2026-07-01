Marcelo Bielsa tritt nach Misserfolg in Uruguay zurück

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Marcelo Bielsa tritt nach Misserfolg in Uruguay zurück

Der Cheftrainer der uruguayischen Nationalmannschaft, Marcelo Bielsa, ist von seinem Amt zurückgetreten. Der erfahrene Spezialist übernahm die Verantwortung für die erfolglose Teilnahme des Teams am Turnier und gab zu, das Potenzial der starken Spieler in seinem Kader nicht ausreichend genutzt zu haben.

Bielsa sagte, er könne das Ergebnis nicht rechtfertigen

Marcelo Bielsa kommentierte das Ausscheiden Uruguays bereits in der Gruppenphase und betonte, dass er für das Endergebnis verantwortlich sei.

«Meine Verantwortung ist sehr klar. Ich kann unser Endergebnis nicht rechtfertigen», sagte der Spezialist.

Bielsa merkte an, dass das Team zwar hochkarätige Spieler hatte, er es jedoch nicht geschafft habe, die vorhandenen Möglichkeiten auf dem erforderlichen Niveau zu steuern.

«Wir haben unser Bestes getan»

Der Trainer stellte fest, dass die Spieler zwar gekämpft hatten, dies jedoch nicht ausreichte, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

«Wir haben unser Bestes getan, aber es war nicht genug», zitierte RMC Sport seine Worte.

Bielsa gab an, dass er nicht glaubt, dass sich das Ergebnis der Mannschaft geändert hätte, selbst wenn er andere Entscheidungen getroffen hätte.

«Selbst wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte, hätte dies nicht zu anderen Ergebnissen geführt», sagte er.

Uruguay schied in der Gruppenphase aus

Die uruguayische Nationalmannschaft konnte in der Gruppenphase nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen.

Am Ende der Spiele stand die Mannschaft bei:

  • 2 gesammelten Punkten;

  • dem dritten Platz in der Gruppe;

  • einem vorzeitigen Turnierausscheiden.

Dieses Ergebnis wurde als schwerer Misserfolg für ein Team mit einer so großen Fußballtradition wie Uruguay gewertet.

Eine neue Ära beginnt für die Nationalmannschaft

Nach dem Rücktritt von Marcelo Bielsa wird erwartet, dass der uruguayische Fußballverband nach einem neuen Cheftrainer suchen wird.

Die Teamleitung steht nun vor der Aufgabe, einen Spezialisten zu wählen, der das Potenzial des Kaders effektiv nutzen und Uruguay wieder zu Spitzenleistungen führen kann.

Glauben Sie, dass der Rücktritt von Marcelo Bielsa die richtige Entscheidung war? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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