Sony Interactive Entertainment hat eine strategische Entscheidung bekannt gegeben, die einen bedeutenden Wendepunkt in der Videospielindustrie markieren wird. Laut offizieller Mitteilung des Unternehmens wird die Veröffentlichung neuer Spiele für PlayStation-Konsolen auf physischen Discs vollständig eingestellt. Dieser Schritt bedeutet den vollständigen Übergang des globalen Spielemarkts zum digitalen Format, was Branchenexperten als das Ende der Ära physischer Datenträger werten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dem Plan zufolge werden ab Januar 2028 alle neuen Spiele, die auf der PlayStation-Plattform erscheinen, ausschließlich im digitalen Format vertrieben. Sony begründete diese Entscheidung mit den Kundenwünschen und der drastischen Änderung der Marktbedingungen. Heutzutage bevorzugt die Mehrheit der Spieler den direkten Download über das Internet gegenüber dem Kauf im Geschäft.

Ein Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft

Vertreter von Sony betonten, dass die Nachfrage nach digitalen Inhalten das Interesse an physischen Discs um ein Vielfaches überstiegen hat. Dieser Trend ist nicht nur in Industrieländern, sondern auch in Schwellenmärkten wie Usbekistan deutlich erkennbar. Auch unter lokalen Gamern werden Käufe über den PlayStation Store und die Nutzung von Abonnementdiensten immer beliebter.

Nach dem festgelegten Termin werden alle neuen Projekte nur noch über den digitalen PlayStation Store oder über Codes offizieller Händler verkauft. Diese Änderung wird die Produktions- und Lieferkosten für Spiele senken und es den Nutzern ermöglichen, neue Inhalte sofort nach ihrem Erscheinen herunterzuladen.

Wichtig ist, dass diese Neuerung nicht für Spiele gilt, die bis Ende 2027 veröffentlicht wurden oder geplant sind. Disc-Kopien älterer Spiele werden weiterhin in Geschäften verkauft, und der Support dafür wird nicht eingestellt. Sony verspricht, den Nutzern die Wahl zu lassen, wo sie ihre Spiele kaufen.

Innovationen und neue Möglichkeiten

Das Unternehmen beabsichtigt, Ressourcen eher in die Entwicklung innovativer Zugangswege zu Inhalten als in die Produktion und Logistik physischer Kopien zu investieren. Dies wird zur Schaffung neuer Annehmlichkeiten in Bereichen wie Cloud-Technologien und der Erhöhung der Download-Geschwindigkeiten beitragen. Sonys Ziel ist es, Gamern ein „Gaming-Erlebnis auf Weltklasse-Niveau“ zu bieten.

Experten zufolge könnte diese Entscheidung von Sony als Vorbild für andere Giganten, einschließlich Microsoft und Nintendo, dienen. In Zukunft wird die Produktion von Konsolen ohne Disc-Laufwerke (Digital Edition) zum Standard werden. Es wird erwartet, dass sich dies wiederum positiv auf das Design und den Preis der Geräte auswirkt.