Das Interesse an autonomen Fahrzeugen auf dem globalen Technologiemarkt erinnert an die Hype-Phase von 2016. Erfahrene Branchenexperten und große Investoren stehen erneut im Rampenlicht, wobei der Schwerpunkt diesmal auf der vollständigen Automatisierung der Frachtlogistik liegt. Insbesondere das Startup Humble Robotics hat sein neues Projekt angekündigt, das die Transportindustrie revolutionieren soll. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet sagt.

In einem Interview mit TechCrunch betonte der Gründer und CEO des Unternehmens, Eyal Cohen, dass ein neuer Aufschwung im Bereich der autonomen Technologien begonnen habe. Humble Robotics gab bekannt, dass es im April seinen Stealth-Modus beendet, Investitionen in Höhe von 24 Millionen Dollar eingeworben hat und ein vollständig autonomes, fahrerkabinenloses elektrisches Transportfahrzeug entwickelt.

Eyal Cohen gilt als eine Person mit enormer Erfahrung in diesem Bereich. Er arbeitete früher am Otto-Projekt, das von Uber übernommen wurde, und war später gemeinsam mit Anthony Levandowski bei Pronto tätig. Er merkt an, dass der Kapitalfluss und der Kampf um talentierte Ingenieure wieder so intensiv werden wie vor einigen Jahren, die Technologien jedoch mittlerweile wesentlich ausgereifter sind.

Die Zukunft kabinenloser LKW und der Logistik

Das Besondere am Projekt von Humble Robotics ist, dass ihre Elektro-LKW keinen traditionellen Fahrersitz oder eine Steuerkabine besitzen. Dieser Ansatz ermöglicht es, das Gewicht des Fahrzeugs zu reduzieren, die Aerodynamik zu verbessern und das Ladevolumen zu erhöhen. Für Länder mit hohem Transitpotenzial, wie etwa Usbekistan, könnten solche Technologien in Zukunft dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Transportkosten erheblich zu senken.

Experten zufolge eliminieren autonome LKW Müdigkeit und menschliche Fehler beim Langstreckentransport. Laut Eyal Cohen verschmelzen die in den letzten 15 Jahren in den Bereichen Elektrifizierung, Solarenergie und Robotik gesammelten Erfahrungen nun zu einem einzigen Ökosystem. Dies macht autonome Fahrzeuge von bloßen Laborprojekten zu realen Geschäftslösungen.

Derzeit entwerfen Unternehmen wie Humble Robotics nicht nur die Software, sondern auch die Hardware von Grund auf neu. Dies soll einen besonderen Vorteil im Wettbewerb mit Giganten wie Tesla oder Waymo bieten. Dass Investoren erneut große Summen in diesen Bereich stecken, deutet darauf hin, dass der Markt für autonomen Transport in den kommenden Jahren eines der am schnellsten wachsenden Segmente sein wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neue Welle rund um autonome Fahrzeuge stärker auf praktische Ergebnisse ausgerichtet ist als frühere. Am Beispiel von Humble Robotics sehen wir die Harmonie von Technologie und wirtschaftlicher Effizienz, die die Kraft besitzt, die globale Logistikkette grundlegend zu verändern.