Weltmeeres-Temperatur erreicht Rekordwert: Juni 2026 war der heißeste der Geschichte

Die Veränderungen im Klimasystem der Erde nehmen weiterhin besorgende Formen an. Laut dem jüngsten Bericht des Copernicus Marine Dienstes betrug die durchschnittliche Oberflächentemperatur des Weltmeeres im Juni 2026 21,0°C. Dieser Wert ist das höchste Ergebnis in der Geschichte der instrumentellen Beobachtungen und macht den Juni zum absoluten Rekordhalter bei der Meerestemperatur. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Analysen zeigen, dass auch die ersten sechs Monate des Jahres 2026 zu den heißesten Halbjahren in der Menschheitsgeschichte gehörten. Ein großer Teil des Ozeansystems unseres Planeten war von anomal heißen Bedingungen betroffen. Diese Schlussfolgerungen basieren auf Daten des globalen Überwachungssystems GLO12, das Satellitenbeobachtungen, digitale Modellierung und Ozean-Reanalysen kombiniert.

Globale Hitzewellen und ihr Ausmaß

Von Januar bis Juni dieses Jahres betrug die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur 20,94°C. Obwohl dieser Wert etwas niedriger ist als der Rekord von 2024 (21,04°C), markierte das Jahr 2026 das zweitheißeste Halbjahr der Geschichte. Experten sind besonders über die Dauer und das Ausmaß der anomalen Hitze besorgt: Bis Ende Juni standen fast 82 Prozent der Fläche des Weltmeeres unter Hitzewellen unterschiedlicher Intensität.

Meereshitzewellen sind Phänomene, bei denen die Wassertemperatur über einen längeren Zeitraum über der klimatischen Norm liegt. Solche Zustände können Wochen oder Monate andauern und haben schwerwiegende Auswirkungen auf marine Ökosysteme, die Wasserzirkulation und das globale Wetterregime. Laut Copernicus-Daten wurden die stabilsten "Hotspots" in den tropischen und subtropischen Teilen des Pazifischen Ozeans, im Zentrum des Nordatlantiks sowie an den Küsten von Chile, Kalifornien und Europa beobachtet.

Regionale Rekorde und der El-Niño-Effekt

Das Mittelmeer wurde zu einer der am stärksten erhitzten Regionen. Hier erreichte die Durchschnittstemperatur von Januar bis Juni 18,07°C, und 98 Prozent des Aquatoriums waren von Hitzewellen betroffen. Auch im Nordatlantik war die Lage komplex, in einigen Gebieten wurden in vier aufeinanderfolgenden Monaten Temperaturrekorde gebrochen. Solche Veränderungen können für die marine Flora und Fauna katastrophal sein.

Im tropischen Teil des Pazifischen Ozeans erreichte die Temperatur im Juni 27,26°C und verzeichnete damit den höchsten Wert in der Geschichte der Region. Wissenschaftler bringen diese Dynamik mit dem klimatischen El-Niño-Phänomen in Verbindung. El Niño führt zu einer Umverteilung der Wärme im Pazifik und verändert die Wetterbedingungen weltweit, was wiederum die Wahrscheinlichkeit extremer Naturereignisse erhöht.

Die Ozeane absorbieren den Großteil der überschüssigen Wärme im Klimasystem, daher ist ihr Zustand von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unseres Planeten. Der Copernicus Marine Bericht zeigt, dass langfristiger Hitzestress in den Ozeanen nicht nur das marine Leben, sondern auch direkt die extremen Wetterbedingungen an Land beeinflusst. Dies erfordert eine Verstärkung des globalen Klimamonitorings und der Umweltschutzmaßnahmen.