Zlatan Ibrahimovic nennt bestes Team bei der WM 2026

·64·Sport
Zlatan Ibrahimovic nennt bestes Team bei der WM 2026

Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic lobte den Auftritt der mexikanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 überschwänglich.

Nach Meinung des ehemaligen Stürmers haben die Mexikaner bisher den gehaltvollsten und stärksten Fußball aller Turnierteilnehmer gezeigt.

«Mexiko hat das beste Spiel gezeigt»

Ibrahimovic würdigte insbesondere die Aktionen Mexikos in der Offensive und Defensive.

«Sie spielen sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung mit hoher Intensität. Mexiko hat bisher das beste Spiel im Turnier gezeigt», sagte er.

Zlatan merkte an, dass die mexikanischen Spieler bereits in den ersten Minuten des Spiels die Initiative ergriffen haben.

Sieg bereits in der ersten Halbzeit gesichert

Die mexikanischen Spieler trafen zweimal im gegnerischen Tor ein und übernahmen die vollständige Kontrolle über das Spiel.

Nach Meinung von Ibrahimovic drosselte das Team in der zweiten Halbzeit das Tempo etwas und schaffte es, das gewünschte Ergebnis zu halten.

«Von den ersten Minuten an haben sie gezeigt, wer das Spiel dominiert, und zwei Tore geschossen. In der zweiten Halbzeit mussten sie das Tempo etwas drosseln, und sie haben gewonnen», zitierte Fox Sports ihn.

Mexiko schied Ecuador aus dem Wettbewerb

Mexiko besiegte Ecuador im Achtelfinale und sicherte sich damit den Einzug ins Viertelfinale.

Der nächste Gegner des Teams im Turnier wird der Sieger der Partie zwischen England und DR Congo sein.

Information

Details

Team

Mexiko

Achtelfinal-Gegner

Ecuador

Ergebnis

Sieg für Mexiko

Nächster Gegner

England oder DR Congo

Ist Mexiko ein Titelanwärter?

Das hochintensive Spiel Mexikos und die Unterstützung als Gastgeber machen das Team zu einem gefährlichen Gegner.

Das hohe Lob von Ibrahimovic hat die Vermutung verstärkt, dass die Mexikaner bei der WM 2026 ein großes Ergebnis erzielen könnten.

Wie weit wird Mexiko Ihrer Meinung nach bei der Weltmeisterschaft kommen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.

Zlatan IbrahimovicMexikoEcuador
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Marcelo Bielsa tritt nach Misserfolg in Uruguay zurückMarcelo Bielsa tritt nach Misserfolg in Uruguay zurückHeute, 21:30Gavi: Lamine Yamal ist aktuell der beste Spieler der Welt nach Lionel MessiGavi: Lamine Yamal ist aktuell der beste Spieler der Welt nach Lionel MessiHeute, 20:54Tottenham bereit, Rekordsumme für Sandro Tonali-Transfer zu zahlenTottenham bereit, Rekordsumme für Sandro Tonali-Transfer zu zahlenHeute, 20:51England gegen DR Kongo: Startaufstellungen bekanntEngland gegen DR Kongo: Startaufstellungen bekanntHeute, 20:36Joan Laporta bestätigt: Barcelona hat offizielles Angebot für Julian Alvarez abgegebenJoan Laporta bestätigt: Barcelona hat offizielles Angebot für Julian Alvarez abgegebenHeute, 19:54Arsenal bereit, 130 Millionen Pfund für Aston Villa-Star Morgan Rogers auszugebenArsenal bereit, 130 Millionen Pfund für Aston Villa-Star Morgan Rogers auszugebenHeute, 18:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier