Zlatan Ibrahimovic nennt bestes Team bei der WM 2026

Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic lobte den Auftritt der mexikanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 überschwänglich.

Nach Meinung des ehemaligen Stürmers haben die Mexikaner bisher den gehaltvollsten und stärksten Fußball aller Turnierteilnehmer gezeigt.

«Mexiko hat das beste Spiel gezeigt»

Ibrahimovic würdigte insbesondere die Aktionen Mexikos in der Offensive und Defensive.

«Sie spielen sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung mit hoher Intensität. Mexiko hat bisher das beste Spiel im Turnier gezeigt», sagte er.

Zlatan merkte an, dass die mexikanischen Spieler bereits in den ersten Minuten des Spiels die Initiative ergriffen haben.

Sieg bereits in der ersten Halbzeit gesichert

Die mexikanischen Spieler trafen zweimal im gegnerischen Tor ein und übernahmen die vollständige Kontrolle über das Spiel.

Nach Meinung von Ibrahimovic drosselte das Team in der zweiten Halbzeit das Tempo etwas und schaffte es, das gewünschte Ergebnis zu halten.

«Von den ersten Minuten an haben sie gezeigt, wer das Spiel dominiert, und zwei Tore geschossen. In der zweiten Halbzeit mussten sie das Tempo etwas drosseln, und sie haben gewonnen», zitierte Fox Sports ihn.

Mexiko schied Ecuador aus dem Wettbewerb

Mexiko besiegte Ecuador im Achtelfinale und sicherte sich damit den Einzug ins Viertelfinale.

Der nächste Gegner des Teams im Turnier wird der Sieger der Partie zwischen England und DR Congo sein.

Information Details Team Mexiko Achtelfinal-Gegner Ecuador Ergebnis Sieg für Mexiko Nächster Gegner England oder DR Congo

Ist Mexiko ein Titelanwärter?

Das hochintensive Spiel Mexikos und die Unterstützung als Gastgeber machen das Team zu einem gefährlichen Gegner.

Das hohe Lob von Ibrahimovic hat die Vermutung verstärkt, dass die Mexikaner bei der WM 2026 ein großes Ergebnis erzielen könnten.

Wie weit wird Mexiko Ihrer Meinung nach bei der Weltmeisterschaft kommen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.