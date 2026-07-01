Lamine Yamal sendet Warnung an Marc Cucurella vor dem El Clásico

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Lamine Yamal sendet Warnung an Marc Cucurella vor dem El Clásico

Der junge spanische Fußballstar Lamine Yamal hat sich scharf, aber humorvoll zu den bevorstehenden Duellen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Marc Cucurella geäußert, der zu Real Madrid gewechselt ist. Die Rivalität zwischen dem Flügelspieler des FC Barcelona und dem neuen Madrider Verteidiger hat vor der Weltmeisterschaft 2026 eine neue Stufe erreicht. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com wechselte Marc Cucurella kürzlich für 47,5 Millionen Pfund vom Londoner Klub Chelsea zu Real Madrid. Nach diesem Transfer werden die beiden Spieler, die in der spanischen Nationalmannschaft auf derselben Seite agieren, nun zu Rivalen im kompromisslosesten Duell der spanischen Liga — dem El Clásico.

Lamine Yamal, der sich auf das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Österreich vorbereitet, erzählte in einem Interview mit Cope, dass er mit Cucurella gescherzt habe. „Ich habe ihm gesagt, dass er im ersten Spiel in der Startelf stehen wird, aber im zweiten auf der Bank landet. Weil ich ihn auf dem Platz 'auffressen' werde!“, betonte der 18-jährige Stürmer.

Alte Rivalitäten zwischen Madrid und Barcelona

Konflikte mit Vertretern von Real Madrid sind für Lamine Yamal nichts Neues. In der vergangenen Saison traf er bereits auf dem Platz auf den erfahrenen Verteidiger Dani Carvajal. Damals kritisierte Yamal den Madrider Klub wegen Schiedsrichterentscheidungen, woraufhin Carvajal ihm riet, weniger zu reden.

Das junge Talent drückte sein Bedauern über seine offenen Worte nicht aus. Seiner Meinung nach gehört das zum Fußball dazu, und er habe derzeit keinen Kontakt zu den Spielern von Real Madrid. Yamals Aussagen werden das Interesse an den kommenden El Clásico-Spielen zweifellos weiter steigern.

Veränderungen im Kader von Barcelona

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski erwartet Lamine Yamal, dass die Vereinsführung die Offensive verstärkt. Er verhehlte nicht seinen Wunsch, seinen Nationalmannschaftskollegen Mikel Oyarzabal, der bei Real Sociedad glänzt, im Trikot des FC Barcelona zu sehen. Oyarzabal erzielte in der letzten Saison 18 Tore und verhalf seinem Team zum Gewinn der Copa del Rey.

Yamal äußerte auch Interesse am Spielstil von Julian Alvarez. Er versteht jedoch gut, dass Transferangelegenheiten in der Verantwortung des Sportdirektors Deco liegen. „Das ist Decos Aufgabe, und er macht das sehr gut. Wir werden jeden unterstützen, der zum Team kommt“, fügte der Spieler hinzu.

Derzeit konzentrieren sich beide Spieler — Yamal und Cucurella — auf den Erfolg der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Doch mit Beginn der neuen Saison werden sie sich zweifellos einen kompromisslosen Kampf auf derselben Außenbahn liefern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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