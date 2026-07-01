Wie sollte die Weltgemeinschaft reagieren, wenn die ersten Beweise gefunden werden, dass die Menschheit im Universum nicht allein ist? Die International Academy of Astronautics (IAA) hat offiziell einen aktualisierten Satz von Empfehlungen verabschiedet, um genau diese Frage zu beantworten. Dieses Dokument legt ein strenges internationales Protokoll fest, das zu befolgen ist, falls Technosignaturen — Spuren technologischer Aktivität —, die auf die Existenz außerirdischer Zivilisationen hindeuten, entdeckt werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese Richtlinien, die zwischen 2022 und 2025 vom SETI-Komitee (Search for Extraterrestrial Intelligence) innerhalb der IAA erstellt wurden, zielen darauf ab, Chaos zu vermeiden, das bei unerwarteten Entdeckungen entstehen könnte. Das Dokument legt fest, dass Wissenschaftler bei der Entdeckung von Technosignaturen wie ungewöhnlichen Radiosignalen, Laserimpulsen oder riesigen künstlichen Strukturen im Weltraum die Daten zunächst mehrfach unabhängig prüfen müssen.

Voreilige Schlussfolgerungen sind untersagt

Gemäß den neuen Regeln muss jede Entdeckung von mehreren wissenschaftlichen Organisationen mit verschiedenen Methoden bestätigt werden. Bis die Prüfung abgeschlossen ist, wird den Wissenschaftlern empfohlen, keine unbestätigten Informationen zu verbreiten und bei der Interpretation der Ergebnisse äußerst vorsichtig zu sein. Dies gilt als entscheidend, um falschen Hype und die Verbreitung unbegründeter Panik in der Gesellschaft zu verhindern.

Wenn bestätigt wird, dass ein Signal tatsächlich künstlich ist, müssen umgehend der Generalsekretär der UN, die Internationale Astronomische Union (IAU) und das Komitee für Weltraumforschung (COSPAR) benachrichtigt werden. Zudem müssen alle Rohdaten, Software und Analysemethoden in offenen Quellen veröffentlicht werden. Dies ermöglicht anderen Experten weltweit, die Ergebnisse unabhängig zu überprüfen.

Die Frage der Antwort und internationale Kontrolle

Einer der wichtigsten Teile des Dokuments widmet sich der Frage einer Antwort an Außerirdische. Gemäß der Empfehlung der IAA darf im Namen der Menschheit keine Nachricht ohne umfassende internationale Diskussionen in den Weltraum gesendet werden. Die Beteiligung der UN und anderer zwischenstaatlicher Strukturen wird bei einer solchen Entscheidung als zwingend erforderlich erachtet. Bis die Konsultationen abgeschlossen sind, wird jeder Versuch, eine Kommunikation herzustellen, als unerwünscht und riskant eingestuft.

Um künftige Situationen zu bewältigen, plant die Akademie die Einrichtung einer ständigen Arbeitsgruppe. Diese wird folgende Spezialisten umfassen:

Astronomen und Astrophysiker;

Juristen für internationales Recht;

Experten für Ethik und Sozialwissenschaften;

Experten für wissenschaftliche Kommunikation.

Laut Ixbt.com stehen diese neuen Richtlinien in keinem Zusammenhang mit einer konkreten Entdeckung. Wissenschaftler betonen, dass es sich lediglich um einen vorbereiteten Aktionsplan für einen potenziellen „Erstkontakt“ handelt. Auch für Amateur- und Profi-Astronomen in Usbekistan dienen diese internationalen Standards als wichtige wissenschaftliche Grundlage für die Beobachtung des Universums.