Mikromobilitäts-Riese Lime geht an die Börse: 167 Millionen Dollar durch IPO eingesammelt

Lime, eines der weltweit führenden Unternehmen für den Verleih von Elektrorollern und Fahrrädern, hat seinen lang erwarteten Börsengang (IPO) abgeschlossen. Nach neun Jahren Geschäftstätigkeit brachte das Unternehmen seine Aktien erfolgreich an die Nasdaq-Börse und sammelte 167 Millionen Dollar von Investoren ein. Dieser Schritt ist ein wichtiger Wendepunkt nicht nur für das Unternehmen, sondern für den gesamten Mikromobilitätsmarkt, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Laut ixbt.com verkaufte das von Uber unterstützte Unternehmen 6,68 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 25 Dollar. Dieser Preis liegt in der Mitte der zuvor festgelegten Spanne von 24 bis 26 Dollar, was das stabile Vertrauen der Investoren in das Unternehmen unterstreicht. Der Handelsstart unter dem Ticker "LIME" wird für Mittwoch erwartet.

Lime plante den Börsengang bereits seit mehreren Jahren. Nach einer Investition von 523 Millionen Dollar im Jahr 2021 kündigte CEO Wayne Ting die Absicht an, 2022 an die Börse zu gehen. Aufgrund der Marktkonjunktur und wirtschaftlicher Veränderungen wurde dieser Prozess jedoch mehrfach verschoben. Durch den aktuellen IPO wird das Unternehmen mit rund 1,66 Milliarden Dollar bewertet.

Finanzielle Verpflichtungen und Marktdruck

Diese Investitionen kommen für Lime genau zur richtigen Zeit, da das Unternehmen unter erheblichem finanziellen Druck steht. In Berichten vom Mai räumte das Unternehmen Zweifel an seiner Fortführungsprognose ein. Lime hat derzeit fast 1 Milliarde Dollar Schulden, von denen mehr als die Hälfte bis Ende dieses Jahres zurückgezahlt werden muss. Die Erlöse aus dem IPO werden zur Tilgung dieser Verbindlichkeiten verwendet.

Der Mikromobilitätssektor war in den letzten Jahren von hartem Wettbewerb und finanziellen Schwierigkeiten geprägt. So musste beispielsweise Bird, einer der Hauptkonkurrenten von Lime, nach dem Börsengang Insolvenz anmelden. Andere Unternehmen waren gezwungen zu fusionieren (wie Tier und Dott) oder den Markt ganz zu verlassen. Unter diesen Bedingungen werden das Überleben und das weitere Wachstum von Lime von Branchenexperten hoch bewertet.

Die Finanzkennzahlen des Unternehmens haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Lime erzielte 2023 einen Umsatz von 521 Millionen Dollar, 2024 von 686,6 Millionen Dollar und im vergangenen Jahr von 886,7 Millionen Dollar. Auch die Verluste gingen deutlich zurück: Der Verlust von 122,3 Millionen Dollar im Jahr 2023 sank 2024 auf 33,9 Millionen Dollar, obwohl dieser Wert 2025 leicht auf 59,3 Millionen Dollar anstieg.

Globale Expansion und Partnerschaft mit Uber

Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Lime ist die globale Expansion. Heute bietet das Unternehmen seine Dienste in 230 Städten in 29 Ländern an. Dies könnte auch für Schwellenländer wie Usbekistan eine interessante Erfahrung sein, da der Rollerverleih in den letzten Jahren auch in der Hauptstadt Taschkent an Popularität gewonnen hat.

Es ist zudem erwähnenswert, dass die Geschäftstätigkeit von Lime stark von der Uber-Plattform abhängt. Uber hält 24 % der Lime-Aktien, und im vergangenen Jahr stammten mehr als 14 % der Lime-Umsätze aus Bestellungen, die über die Uber-App getätigt wurden. Diese Partnerschaft bleibt der wichtigste Kanal für Lime, um neue Nutzer zu gewinnen.