Tottenham bereit, Rekordsumme für Sandro Tonali-Transfer zu zahlen

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Tottenham bereit, Rekordsumme für Sandro Tonali-Transfer zu zahlen

Der Londoner Club Tottenham hat einen großen Schritt in den Verhandlungen über den Transfer des Mittelfeldspielers Sandro Tonali von Newcastle United gemacht. Berichten zufolge wurden die persönlichen Vertragsbedingungen mit dem italienischen Fußballer bereits geklärt und eine Einigung über die Ablösesumme steht kurz bevor. Dieser Transfer dürfte eines der spektakulärsten Ereignisse des Sommers für Tottenham und die gesamte englische Premier League werden. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Sky Sports hat sich die Führung von Tottenham dazu entschlossen, die strengen Forderungen von Newcastle zu erfüllen. Nachdem ein erstes Angebot in Höhe von 80 Millionen Pfund abgelehnt wurde, signalisierte der Londoner Club seine Bereitschaft, den Preis auf fast 100 Millionen Pfund zu erhöhen. Sollte der Deal zustande kommen, wird Newcastle einen enormen Gewinn mit dem Spieler erzielen, den sie 2023 für 60 Millionen Pfund vom AC Mailand verpflichtet hatten.

Persönliche Details und der De Zerbi-Faktor

Sandro Tonali hat sich mit Tottenham auf einen Sechsjahresvertrag geeinigt. Demnach wird der italienische Mittelfeldspieler 275.000 Pfund pro Woche verdienen, was ihn zu einem der bestbezahlten Spieler des Vereins macht. Zudem sieht die Vereinbarung eine Provision von 10 % der Transfersumme für die Agentur des Spielers, GR Sports, vor.

Hauptinitiator dieses Transfers ist Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi. Der italienische Taktiker sieht in seinem Landsmann den neuen "Motor" des Teams für die kommende Saison. Die enge Beziehung zwischen De Zerbi und Tonalis Berater Giuseppe Riso spielte eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Verhandlungen.

Konkurrenz durch Manchester City

Der Weg für Tottenham wird jedoch kein leichter sein. Laut Chronicle Live ist auch Manchester City in das Rennen eingestiegen. Der neue Cheftrainer des Teams, Enzo Maresca, sieht in Tonali einen würdigen Nachfolger für Bernardo Silva, der zu Real Madrid gewechselt ist. Zudem könnte der Italiener als zuverlässiger Ersatz oder Partner für Rodri im Mittelfeld fungieren.

Manchester City ist finanziell äußerst potent und in der Lage, jedes Angebot von Tottenham zu übertreffen. Nachdem die "Citizens" in diesem Sommer bereits 116 Millionen Pfund für Elliot Anderson ausgegeben haben, sind sie bereit, auch für Sandro Tonali eine hohe Summe zu investieren. Für den Spieler könnte die Aussicht, für einen Stammgast der Champions League zu spielen, schwerer wiegen als das Angebot aus London.

Derzeit führen beide Vereine die finalen Verhandlungen mit Newcastle fort. Nach seiner Sperre in der letzten Saison brennt Sandro Tonali darauf, auf den Platz zurückzukehren und seine Bestform zu zeigen. Der Wechsel zu einem der Top-Clubs Englands wird zweifellos ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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