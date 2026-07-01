Schiedsrichter-Kontroverse im Spiel England gegen DR Kongo: Harry Kane fordert Elfmeter

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Schiedsrichter-Kontroverse im Spiel England gegen DR Kongo: Harry Kane fordert Elfmeter

Das Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen die DR Kongo blieb durch eine große Schiedsrichterkontroverse in Erinnerung. Eine strittige Situation kurz vor Ende der ersten Halbzeit sorgte nicht nur bei den Spielern auf dem Platz, sondern auch in der Fußballgemeinschaft und unter bekannten Experten für hitzige Diskussionen. Obwohl Kapitän Harry Kane im gegnerischen Strafraum zu Boden ging, wertete der Schiedsrichter dies als Simulation. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Die Ereignisse begannen ungünstig für England. Nachdem Yoane Wissa den Pfosten getroffen hatte, starteten die Engländer einen Gegenangriff. Harry Kane stürzte nach einer Kollision mit dem gegnerischen Torhüter Lionel Mpassi. Die englischen Spieler und Fans forderten sofort einen Elfmeter, doch der Hauptschiedsrichter unterbrach das Spiel nicht. Obwohl das VAR-System die Situation prüfte, blieb die Entscheidung auf dem Platz bestehen und es wurde kein Elfmeter gegeben.

Expertenmeinungen: Elfmeter oder Simulation?

Diese Situation führte auch zu Meinungsverschiedenheiten unter englischen Fußballlegenden. Alan Shearer kritisierte die Entscheidung des Schiedsrichters in einer Sendung auf BBC One scharf und betonte, dass es ein klarer Elfmeter gewesen sei. "Es gibt keinen Zweifel, dass es einen Kontakt gab. Für mich ist das ein Elfmeter. Kane mag versucht haben, die Situation optimal zu nutzen, aber der Torwart hat ihn mit den Händen berührt. Wenn der Keeper so aggressiv herauskommt, hat der Stürmer allen Grund, zu fallen", sagte Shearer.

Auch der ehemalige Torhüter Paul Robinson schloss sich dieser Meinung an. Seiner Meinung nach haben die Schiedsrichter einen schweren Fehler gemacht und es lag hier ein klarer Regelverstoß vor. Die Legende der englischen Nationalmannschaft und von Manchester United, Wayne Rooney, vertrat jedoch eine völlig andere Position.

Nach Rooney agierte Harry Kane in dieser Situation etwas unnatürlich. "Ich stehe immer auf der Seite der Angreifer, aber in diesem Fall sah es so aus, als ob Kane sich in den Torwart hineingeworfen hätte. Er ist über seine eigenen Füße gestolpert und hat nach Kontakt gesucht. Meiner Meinung nach war das kein Elfmeter", betonte Rooney.

Dieser Vorfall war ein psychologischer Schlag für die englische Nationalmannschaft, da das Team mit einem 0:1-Rückstand in die Pause ging. Nach dem Spiel hielten die Diskussionen in den sozialen Medien über die Entscheidung des Schiedsrichters und die Effektivität des VAR-Systems an. Bisher haben weder die UEFA noch andere zuständige Organisationen eine offizielle Stellungnahme zur Schiedsrichterleistung abgegeben.

EnglandHarry KaneElfmeterWayne RooneyAlan Shearer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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