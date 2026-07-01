Oliver Kahn: Die Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo wird sich nicht wiederholen

Oliver Kahn, eine legendäre Figur der Fußballwelt und ehemaliger Torhüter der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern München, äußerte sich zur langjährigen Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Seiner Meinung nach werden die Konstanz und die hohen Spielstandards, die diese beiden Stars gesetzt haben, im Weltfußball wohl nie wieder zu sehen sein. Dies berichtete Zee5. Goal.com berichtet darüber.

Der Kampf zwischen Messi und Ronaldo, der seit fast zwanzig Jahren andauert, bleibt eines der zentralen Themen der Fußballwelt. Kahn betonte, dass ihre Größe nicht auf öffentlichen Aussagen oder Wortspielen basiert, sondern auf unermüdlicher Arbeit und Ergebnissen auf dem Platz. Die deutsche Legende nannte diese Rivalität das einzigartigste Phänomen in der Fußballgeschichte.

Größe, die ohne Worte bewiesen wurde

"Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben sich fast zwanzig Jahre lang gegenseitig zu neuen Meilensteinen angetrieben. Ihre Rivalität basierte nicht auf Worten, sondern wurde durch die Leistungen in jedem Spiel bewiesen. In jeder Saison konkurrierten sie darum, noch besser zu werden. Die Fußballwelt wird wohl keine andere Rivalität mit einer solchen Konstanz und Meisterschaft erleben", sagt Oliver Kahn.

Statistische Daten bestätigen diese Ansichten. Messi und Ronaldo spielten neun Jahre lang als direkte Rivalen in der spanischen Liga. In dieser Zeit erreichte der argentinische Star bei Barcelona beispiellose Erfolge, während der portugiesische Stürmer dies bei Real Madrid tat. Während Ronaldo mit dem Madrider Club viermal Champions-League-Sieger wurde, gewann Messi mit dem katalanischen Club insgesamt zehn La-Liga-Titel und vier Champions-League-Pokale.

Rekorde und der Traum vom Weltmeistertitel

Auch bei den individuellen Auszeichnungen bleiben diese beiden Spieler ungeschlagen. Lionel Messi gewann achtmal den Ballon d'Or, während Cristiano Ronaldo fünfmal mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wurde. Derzeit strebt Ronaldo an, die Marke von 1.000 Karrieretoren zu erreichen; aktuell stehen seine Tore bei 975.

Im derzeit laufenden großen Turnier verteidigen beide Stars die Ehre ihrer Nationalmannschaften. Messi hat mit 19 Toren einen Rekord als bester Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufgestellt. In der aktuellen Phase des Turniers trifft die argentinische Nationalmannschaft auf Kap Verde und Portugal gegen Kroatien.

Während Lionel Messi versucht, den 2022 gewonnenen Meistertitel zu verteidigen, könnte dieses Turnier für Cristiano Ronaldo die letzte Chance sein, die einzige fehlende Trophäe in seiner umfangreichen Sammlung zu gewinnen. Bisher führt Messi die Torjägerliste mit 6 Toren an, während Ronaldo 2 Tore erzielt hat.