Usbekistan-Spiel erzielt Rekordpublikum in Kasachstan

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Usbekistan-Spiel erzielt Rekordpublikum in Kasachstan

Das Gruppenspiel zwischen Portugal und Usbekistan bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde zum meistgesehenen Spiel des Turniers in Kasachstan.

Die auf dem Sender Qazsport übertragene Partie wurde von fast zwei Millionen Fernsehzuschauern und Website-Nutzern verfolgt.

Publikumsanteil überstieg 45 Prozent

Laut einer Studie von K Research Central Asia betrug die Einschaltquote für das Spiel Portugal gegen Usbekistan 4,76 %.

Der Publikumsanteil erreichte 45,1 %. Dies war der höchste Wert, der während der WM 2026 auf dem Sender Qazsport verzeichnet wurde.

Die fünf meistgesehenen Spiele

Die fünf Spiele der Weltmeisterschaft, die in Kasachstan das größte Interesse weckten, sind wie folgt:

Platz

Begegnung

Zuschauerzahl

1

Portugal gegen Usbekistan

Fast 2 Millionen

2

Portugal gegen DR Kongo

1.680.161

3

Argentinien gegen Österreich

1.300.582

4

Spanien gegen Kap Verde

1.200.275

5

Deutschland gegen Curaçao

1.100.042

Wie waren die Einschaltquoten?

Spiele mit den höchsten Quoten auf dem Sender Qazsport:

  1. Portugal gegen Usbekistan — Quote 4,76 %, Publikumsanteil 45,1 %;

  2. Portugal gegen DR Kongo — Quote 3,61 %, Publikumsanteil 37,8 %;

  3. Argentinien gegen Österreich — Quote 3,42 %, Publikumsanteil 33,5 %;

  4. Spanien gegen Kap Verde — Quote 2,88 %, Publikumsanteil 24,1 %;

  5. Deutschland gegen Curaçao — Quote 2,86 %, Publikumsanteil 32,5 %.

Ronaldo erzielte einen Doppelpack

Das Gruppenspiel zwischen Portugal und Usbekistan endete 5:0 für die Portugiesen.

Cristiano Ronaldo traf in dieser Partie zweimal.

Trotz des schweren Ergebnisses für Usbekistan weckte dieses Spiel bei der historischen Weltmeisterschaft in Kasachstan riesiges Interesse und wurde zur meistgesehenen Übertragung des Turniers.

UsbekistanPortugalKasachstanCristiano Ronaldo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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