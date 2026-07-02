Russlands Finuslugi-Plattform kehrt als MyHabitTrack in den App Store zurück

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Russlands Finuslugi-Plattform kehrt als MyHabitTrack in den App Store zurück

Der von der Moskauer Börse organisierte Finanzmarktplatz "Finuslugi" hat seine mobile App unter einem neuen Namen im App Store veröffentlicht, um die Einschränkungen von Apple zu umgehen. Die App ist derzeit unter dem Namen MyHabitTrack gelistet und für iPhone-Nutzer zum Download verfügbar. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut einem Bericht von ixbt.com bestätigte der Pressedienst des Dienstes, dass alle Kernfunktionen der "Finuslugi"-Plattform in der neuen App erhalten geblieben sind. Zudem wird erwähnt, dass in dieser Version eine Reihe neuer Funktionen für Nutzer hinzugefügt wurde. Solche "maskierten" Apps sind in der Regel der einzige Weg für sanktionierte Unternehmen, in digitalen Marktplätzen präsent zu bleiben.

"Finuslugi" ist eine umfassende Plattform für Finanzdienstleistungen, über die Nutzer Bankeinlagen eröffnen, Barkredite beantragen sowie verschiedene Investmentfonds und Regionalanleihen erwerben können. Die Plattform bietet zudem Versicherungsleistungen an, darunter Kfz- und Hypothekenversicherungen.

Sanktionen und Apple-Richtlinien

Das Wiederauftauchen dieser App hängt direkt mit internationalen Sanktionen zusammen. Zur Information: Im Juni 2026 hat die kanadische Regierung Beschränkungen gegen die Moskauer und St. Petersburger Börsen verhängt. Infolgedessen wurden alle Finanz-Apps dieser Strukturen aus großen Plattformen wie dem App Store und Google Play entfernt.

Solche Fälle sind in der Technologiewelt nicht zum ersten Mal zu beobachten. Banken und Finanzinstitute unter Sanktionen versuchen häufig, ihre Apps unter anderen Namen und neutralen Designs in den Stores zu platzieren. Die Apple-Moderatoren blockieren solche Apps jedoch, sobald sie erkannt werden. Es ist derzeit ungewiss, wie lange die MyHabitTrack-App im Store bleiben wird.

Für Nutzer in Usbekistan ist diese Nachricht wichtig, um die strenge Kontrolle und die Auswirkungen von Sanktionen im Apple-Ökosystem zu verstehen. Falls Sie die Dienste dieses Anbieters nutzen, wird empfohlen, zu berücksichtigen, dass die App jederzeit ohne Vorwarnung gelöscht werden kann. Derzeit bietet die App folgende Dienste an:

  • Fernverwaltung von Bankeinlagen;
  • Beantragung von Konsumkrediten;
  • OSAGO- und KASKO-Versicherungspolicen;
  • Zugang zu Investment- und Anleihemärkten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der russische Finanzsektor weiterhin gegen westliche technologische Beschränkungen kämpft. Obwohl Apps wie MyHabitTrack den Nutzern einen vorübergehenden Komfort bieten, bleibt ihre langfristige Stabilität fragwürdig.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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