Microsoft hat die Gründung von Microsoft Frontier bekannt gegeben, einem neuen Tochterunternehmen, das sich auf die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (AI) in großen Unternehmensstrukturen spezialisiert. Der Tech-Gigant investiert 2,5 Milliarden Dollar in dieses Projekt. Diese Initiative zielt nicht nur auf den Verkauf von Software ab, sondern darauf, Kunden direkte Engineering-Unterstützung bei der praktischen Anwendung von AI-Systemen zu bieten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die neue Struktur wird mehr als 6.000 Branchenexperten und Ingenieure beschäftigen. Laut Judson Althoff, Corporate Vice President von Microsoft Commercial Business, wird dies nicht nur ein Engineering-Service sein, sondern die größte und ergebnisorientierteste Organisation der Branche. Microsoft Frontier wird sich darauf konzentrieren, bestehende AI-Tools an Unternehmensbedürfnisse anzupassen und sie in reale Geschäftsprozesse zu integrieren.

Wettbewerb und neue Strategie

Dieser Schritt zeigt die zunehmende Popularität des Modells namens „Forward Deployed Engineering“ (FDE) in der Branche. Während Microsoft sein Projekt als überlegen gegenüber einem einfachen FDE-Modell betrachtet, stellen Analysten fest, dass der Wettbewerb in dieser Richtung zunimmt. Beispielsweise gab Amazon Web Services (AWS) kürzlich bekannt, 1 Milliarde Dollar für ein ähnliches Projekt bereitzustellen.

Darüber hinaus haben führende Labore wie OpenAI und Anthropic in Zusammenarbeit mit privaten Investmentfonds ähnliche Joint Ventures gestartet. Microsoft wird jedoch aufgrund seines riesigen Kundenstamms und der etablierten Beziehungen zu Fortune-500-Unternehmen einen erheblichen Marktvorteil haben.

Praktische Ergebnisse und Partner

Microsoft Frontier hat bereits die Zusammenarbeit mit einer Reihe renommierter Organisationen begonnen. Dazu gehören die folgenden großen Strukturen:

London Stock Exchange Group;

Unilever, der internationale Konsumgüterhersteller;

das Beratungsunternehmen Accenture;

die landwirtschaftliche Genossenschaft Land O’Lakes.

Im Rahmen dieser Partnerschaften arbeiten Microsoft-Ingenieure direkt in den Büros und digitalen Infrastrukturen der Kunden, um die Produktivität mithilfe von AI zu steigern. Dies ist auch ein wichtiges Signal für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan und bedeutet, dass große lokale Unternehmen in Zukunft professionelle Dienstleistungen zur Anpassung von AI an ihre Bedürfnisse benötigen werden, anstatt nur fertige AI-Produkte zu kaufen.

Dieser strategische Schritt von Microsoft bestätigt, dass AI-Technologien nicht mehr nur Laborprojekte sind, sondern zu einem integralen Bestandteil der Weltwirtschaft geworden sind. Die Investition von 2,5 Milliarden Dollar dient dazu, die Führungsposition des Konzerns in diesem Bereich zu festigen.