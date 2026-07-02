Unerwartete Änderung beim Liverpool: Sportdirektor Richard Hughes wechselt nach Saudi-Arabien

Bei Liverpool, einem der führenden Clubs der englischen Premier League, halten die ernsthaften Veränderungen auf Managementebene an. Es wird erwartet, dass der Sportdirektor des Clubs, Richard Hughes, Merseyside in Kürze verlassen wird, um sich dem Giganten der Saudi Pro League, Al-Hilal, anzuschließen. Dieser Transfer zeigt, dass nicht nur Stars auf dem Platz, sondern auch hochrangige Führungskräfte in den Nahen Osten drängen. Laut Goal.com berichtet es.

Berichten von The Athletic zufolge wird der 47-jährige Spezialist im Club aus Riad erneut mit seinem ehemaligen Kollegen Simon Francis zusammenarbeiten. Obwohl der aktuelle Vertrag von Hughes bei Liverpool bis Juni 2027 läuft, haben ihn das lukrative Finanzpaket und das neue Projekt des saudischen Clubs angezogen. Die Verhandlungen zwischen den Parteien befinden sich nun in der finalen Phase.

Personelle Veränderungen und strategische Planung

Die Führung von Al-Hilal hatte Richard Hughes bereits im Frühjahr dieses Jahres als Hauptziel ins Visier genommen. Obwohl noch kein offizieller Vertrag unterzeichnet wurde, hat der Prozess bereits begonnen. Dies bedeutet, dass das aktuelle Sommertransferfenster die letzte Phase von Hughes' Tätigkeit bei Liverpool sein wird. Die Führung der Fenway Sports Group (FSG) hat bereits mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger begonnen.

Es ist anzumerken, dass Hughes während seiner kurzen Zeit bei Liverpool für die Gestaltung des Arbeitssystems des neuen Cheftrainers Andoni Iraola verantwortlich war. Er glaubt voll und ganz an die Philosophie von Iraola, mit dem er zuvor beim Club Bournemouth zusammengearbeitet hat. Es wird erwartet, dass der Sportdirektor vor seinem Abschied seine letzten strategischen Beiträge leistet, um die Probleme des Teams für die Saison 2025-26 zu lösen und den Kader zu verstärken.

Eine neue Phase des saudischen Fußballs

Al-Hilal strebt danach, europäische Standards nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Managementsystem einzuführen. Der vom staatlichen Investmentfonds Saudi-Arabiens (PIF) unterstützte Club hat bereits Stars wie Karim Benzema, Ruben Neves und Kalidou Koulibaly verpflichtet. Nun verstärken sie ihren Verwaltungsapparat mit kompetenten Spezialisten.

Laut Goal.com beträgt der aktuelle Marktwert von Al-Hilal etwa 276 Millionen Pfund. Die Verpflichtung von Richard Hughes wird dazu beitragen, das globale Ansehen des Clubs zu steigern und die Transferpolitik auf ein professionelleres Niveau zu heben. Für die Liverpool-Fans ist dies ein unerwarteter Verlust, der die Pläne des Clubs für kommende Transferphasen beeinflussen könnte.